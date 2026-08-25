Daniel Suárez asegura su lugar en los playoffs de NASCAR Cup Series y apunta al título

El piloto mexicano inicia una nueva etapa en la temporada con la confianza de haber asegurado su clasificación entre los contendientes al título

Suárez, a la lucha por el título | Greg Atkins-Imagn Images

Daniel Suárez ya aseguró su lugar en los playoffs de la NASCAR Cup Series después de conseguir una victoria clave en Charlotte, resultado que confirmó el crecimiento del nuevo proyecto de Spire Motorsports de cara al cierre de la temporada regular, que llegará este sábado en el histórico óvalo de Daytona.

En la antesala del Chase, el piloto regiomontano y su compañero de equipo Carson Hocevar enfrentarán un desafío de máxima exigencia durante las 10 fechas eliminatorias. Ambos deberán competir contra algunos de los mejores pilotos del serial y mantener un alto nivel de rendimiento para conservar sus aspiraciones de pelear por el título.

Uno de los principales rivales será Denny Hamlin, de Joe Gibbs Racing, quien llega como el piloto mejor clasificado de la parrilla. La dupla de Spire Motorsports tendrá el reto de recortar la diferencia en puntos y buscar resultados importantes en cada carrera para reducir la ventaja del líder.

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Otro contendiente será Ryan Blaney, de Team Penske, quien ocupa la segunda posición general y llega con impulso después de coronarse en la penúltima fecha de la temporada regular en New Hampshire.

También aparece Ty Gibbs, compañero de Hamlin en Joe Gibbs Racing, quien se mantiene entre los mejores clasificados gracias a una temporada marcada por la regularidad y pocos errores en los óvalos intermedios.

La velocidad en circuitos mixtos será una de las principales fortalezas de Tyler Reddick, piloto de 23XI Racing, quien representa una amenaza constante por su capacidad para adaptarse a diferentes trazados. Ante él, Spire Motorsports deberá mostrar precisión tanto en la puesta a punto aerodinámica como en la estrategia durante las paradas en pits.

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El grupo de favoritos lo completa Kyle Larson, de Hendrick Motorsports, actual campeón defensor de la NASCAR Cup Series. Aunque algunos incidentes lo alejaron de los primeros puestos de la clasificación general, su experiencia y versatilidad lo mantienen como uno de los pilotos más peligrosos en la lucha por el campeonato.

Con el pase asegurado a playoffs, Daniel Suárez iniciará una nueva etapa de la temporada con el objetivo de demostrar que la victoria en Charlotte no fue casualidad. El mexicano buscará aprovechar el crecimiento de Spire Motorsports para competir contra los equipos más consolidados del serial y mantenerse en la pelea por el campeonato.

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