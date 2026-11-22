El piloto estuvo a milésimas de quedarse con el podio en el circuito de Portimao. Ahora palpita la última carrera de la temporada.

David Alonso | Gold & Goose / Red Bull Content Pool vía Reuters.

David Alonso sigue demostrando condiciones de alto nivel en el Moto2. Ahora protagonizó una tremenda remontada en el reciente GP de Portugal, disputado este domingo, en el circuito de Portimao. Después de su relegación a la decimoquinta casilla en las clasificatorias, terminó rozando el podio.

Otra vez superó las adversidades y firmó su cuarto lugar en un difícil trazado, lleno de curvas ciegas y la intensa lucha frente a sus directos rivales. Apenas pasó la primera curva y fue escalando posiciones con un ritmo de avance muy agresivo. Su compañero de equipo, Daniel Holgado, fue testigo de eso.

Una bandera roja marcó el revolcón de la carrera en suelo lusitano. El involucrado fue Filip Salac, quien perdió el control y su moto quedó en la mitad de la pista pasadas ocho vueltas. Dos corredores como Manuel González y Zonta van de Groorbergh terminaron colisionando sobre ella, por lo que la carrera fue reanudada a un esprint de siete vueltas.

David Alonso hizo magia en la recta final de la carrera, pero no le alcanzó para el podio por cosas de la vida. El ganador de la jornada fue Daniel Muñoz (11:53.692), con un triunfo inédito para él en su carrera. Alfonso López (+0.73) y Senna Agius (+0.79) completaron el podio, mientras que Alonso culminó cuarto (+1.03)

David Alonso y su situación en el top 10

Aún no se sabe quién se llevará el título del Moto2 en la edición de 2026. Manuel González, por ahora, ocupa el liderato con 286.5 puntos. Pudo asegurar hoy el trofeo, pero el inconveniente en la pista frustró esas posibilidades. Izan Guevara le sigue los pasos a 282 unidades.

La novedad es que David Alonso queda a 217 puntos en la quinta colocación. No cuenta con opciones de título, pero aún llega con opciones reales de treparse en el podio final. Iván Ortolá está en esa tercera posición, ostentando 230.5 unidades.

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¿Qué necesita Alonso? Subir al podio en la última carrera y esperar un desliz de Ortolá o de Holgado, sus objetivos principales a superar en el escalafón. Si termina cuarto, automáticamente queda por fuera de opciones del podio, aunque ya ha cumplido con una temporada magnífica.

Le espera entonces el Gran Premio de Valencia, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre a las 6:15 a.m. (hora COL) en el Circuito Ricardo Tormo. Desde el viernes iniciarán con los entrenos libres y prácticas, mientras que el sábado 28 se disputará la clasificación. 22 vueltas definirán la posición final de Alonso en la clasificación mundial.

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