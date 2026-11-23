El piloto mexicano y la escudería norteamericana afrontan la penúltima fecha de la Fórmula 1 en Lusail

¿Dónde ver el GP Qatar 2026? | Claro Sports.

La Fórmula 1 entra en la recta final de la temporada 2026 con la disputa del Gran Premio de Qatar, que se celebrará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail. La competencia marcará la penúltima fecha del campeonato y contará con la participación del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien buscará mejorar sus resultados al volante de Cadillac antes del cierre del calendario en Abu Dhabi.

El piloto tapatío afrontará una nueva oportunidad para avanzar en el desarrollo del monoplaza estadounidense, en una temporada que ha representado su regreso a la máxima categoría del automovilismo. Checo Pérez todavía no consigue sumar puntos con Cadillac, por lo que las últimas dos carreras del año serán importantes para evaluar el rendimiento del equipo de cara a 2027.

La actividad llegará después del Gran Premio de Las Vegas, donde Max Verstappen consiguió la victoria, mientras que Mercedes ya tiene asegurados los campeonatos de pilotos y constructores. Kimi Antonelli se proclamó campeón del mundo en el Gran Premio de México, por lo que la atención en Qatar también estará puesta en las posiciones restantes de ambos campeonatos y en el desempeño de los equipos durante el cierre de la campaña.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Qatar 2026 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Qatar 2026 tendrá tres sesiones de entrenamientos libres, en las que los pilotos podrán trabajar en la configuración de sus monoplazas, el comportamiento de los neumáticos y el ritmo de carrera. La actividad comenzará el viernes 27 de noviembre con las primeras dos prácticas y continuará el sábado 28 con la última sesión, antes de la clasificación.

Estos son los horarios oficiales de las prácticas libres del GP de Qatar 2026, correspondientes al tiempo del centro de México:

Práctica Libre 1: Viernes 27 de noviembre, de 7:30 a 8:30 horas.

Viernes 27 de noviembre, de 7:30 a 8:30 horas. Práctica Libre 2: Viernes 27 de noviembre, de 11:00 a 12:00 horas.

Viernes 27 de noviembre, de 11:00 a 12:00 horas. Práctica Libre 3: Sábado 28 de noviembre, de 8:30 a 9:30 horas.

¿A qué hora es la clasificación para el GP Qatar 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Qatar 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos buscarán registrar sus mejores tiempos para definir el orden de salida de la carrera del domingo, en un circuito que exige precisión en las curvas rápidas y un equilibrio entre velocidad y estabilidad.

El formato de clasificación estará dividido en Q1, Q2 y Q3, con eliminaciones progresivas hasta definir a los diez pilotos que competirán por la pole position. Para Checo Pérez, conseguir una posición favorable en la parrilla será uno de los objetivos del fin de semana, después de una campaña en la que Cadillac ha enfrentado dificultades para competir por los primeros lugares.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Qatar 2026?

La carrera del Gran Premio de Qatar se celebrará el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Circuito Internacional de Lusail. El trazado tiene una longitud de 5.419 kilómetros y la competencia está programada a 57 vueltas, para completar una distancia total de 308.611 kilómetros.

El circuito qatarí se caracteriza por sus curvas de media y alta velocidad, además de una recta principal que supera el kilómetro de longitud. Max Verstappen ganó las ediciones de 2023, 2024 y 2025, por lo que llegará como uno de los referentes de la prueba. La carrera se disputará bajo iluminación artificial, con temperaturas distintas a las que los pilotos enfrentarán durante algunas sesiones de entrenamiento.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Qatar 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

Los aficionados mexicanos podrán seguir las actividades del Gran Premio de Qatar 2026 a través de F1 TV Pro, la plataforma oficial de la Fórmula 1, que ofrece las prácticas libres, la clasificación y la carrera en vivo. La programación del fin de semana será la siguiente:

Práctica Libre 1 | Viernes 27 de noviembre | 7:30 horas México | 8:30 Colombia | 10:30 Argentina.

| Viernes 27 de noviembre | 7:30 horas México | 8:30 Colombia | 10:30 Argentina. Práctica Libre 2 | Viernes 27 de noviembre | 11:00 horas México | 12:00 Colombia | 14:00 Argentina.

Práctica Libre 3 | Sábado 28 de noviembre | 8:30 horas México | 9:30 Colombia | 11:30 Argentina.

| Sábado 28 de noviembre | 8:30 horas México | 9:30 Colombia | 11:30 Argentina. Clasificación | Sábado 28 de noviembre | 12:00 horas México | 13:00 Colombia | 15:00 Argentina.

Carrera | Domingo 29 de noviembre | 10:00 horas México | 11:00 Colombia | 13:00 Argentina.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca de concluir y solamente resta un Gran Premio después de la competencia que se celebrará en Qatar. El campeonato cerrará en Medio Oriente, donde los equipos buscarán sumar sus últimos puntos antes del receso invernal.

Gran Premio de Abu Dhabi: Del 4 al 6 de diciembre, Circuito de Yas Marina.

La última carrera de la temporada se disputará el domingo 6 de diciembre en Abu Dhabi, donde Checo Pérez y Cadillac pondrán fin a su primera campaña juntos. El cierre del calendario permitirá al equipo estadounidense recopilar información de cara a su segundo año en la Fórmula 1, mientras que el piloto mexicano buscará despedirse de 2026 con un resultado que refleje los avances del proyecto.