Bogotá será sede del Campeonato FIA Sudamericano de E-Games 2026: fechas y programación

La capital de la república será anfitriona de uno de los campeonatos de e-games más importantes del continente.

Bogotá será sede del Campeonato FIA Sudamericano de E-Games | FIA

Bogotá recibirá la tercera edición del Campeonato FIA Sudamericano de E-Games 2026. Una competencia que reunirá a los 12 mejores simracers de Sudamérica. El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre en el centro comercial Gran Estación. Y estará bajo la organización del Touring & Automóvil Club de Colombia.

Después de las dos primeras ediciones, disputadas en Brasil y Argentina. Colombia será el país anfitrión de este campeonato, que reúne el automovilismo, la tecnología y los deportes electrónicos. La competencia hace parte de una iniciativa que integra la experiencia del automovilismo con las nuevas tendencias deportivas. La innovación y el entretenimiento, en un espacio que también promueve el espíritu deportivo.

¿Cuándo y dónde se realizará el Campeonato FIA Sudamericano de E-Games 2026?

El Campeonato FIA Sudamericano de E-Games 2026 se llevará a cabo el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el centro comercial Gran Estación de Bogotá. Durante la primera jornada, los participantes tendrán la oportunidad de conocer la arena de competencia. Además de realizar ajustes en sus equipos y definir las estrategias que utilizarán en las carreras.

El domingo 8 de noviembre se desarrollará la competencia. Los 12 pilotos serán distribuidos en dos grupos para disputar la primera etapa del campeonato.

¿Cómo será el formato de competencia del Campeonato FIA Sudamericano de E-Games?

La competencia contará con la participación de 12 simracers que representarán a Sudamérica. En la primera fase, los pilotos estarán divididos en dos grupos. De cada grupo clasificarán los tres participantes que obtengan los mejores resultados. De esta manera, seis pilotos avanzarán a la gran final del Campeonato FIA Sudamericano de E-Games 2026. Instancia en la que se definirá al ganador de esta tercera edición.

¿Quién organiza el Campeonato FIA Sudamericano de E-Games 2026?

El evento llega a Bogotá de la mano del Touring & Automóvil Club de Colombia con el apoyo del ACC. Entidad que desarrolla actividades relacionadas con el automovilismo, la movilidad y la seguridad vial. El ACC representa en Colombia a la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Organismo vinculado al desarrollo del automovilismo a nivel internacional.

Con esta tercera edición, Bogotá se suma a Brasil y Argentina como sede del Campeonato FIA Sudamericano de E-Games. Una iniciativa que reúne las competencias de simulación automovilística y las nuevas tendencias de los deportes electrónicos. Además de una clara adaptación a la evolución del deporte mundial.

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