Con la meta puesta en llegar a lo más alto del automovilismo, la escuadra francesa lo anunció para la próxima temporada.

Sebastián Montoya, piloto colombiano. – Prema Racing.

Después de bajar el telón de su actividad en Prema Racing, Sebastián Montoya cambia de escudería para la próxima temporada. El colombiano llega a un nuevo desafío en su nuevo hogar, el DAMS Lucas Oil, donde espera competir en lo más alto en su categoría para seguir sumando experiencias en su carrera. Este viernes fue confirmado por las redes sociales oficiales, cerrando un ciclo previo de dos años para afrontar su tercera campaña en la antesala de la Fórmula 1.

Montoya había tenido una temporada arrasadora en 2025, convirtiéndose en una grata revelación, pero este año no ha sido el más positivo para él. Si bien sumó un podio en el GP de Austria, venía relegado en la posición 17° sumando cuatro retiros y una alarmante irregularidad. No tuvo los resultados esperados, pero tampoco es culpa del todo suya.

El Prema Racing tuvo dificultades en materia técnica. Entre salidas de ingenieros y una inestabilidad alarmante desde lo financiero, todos estos temas influyeron negativamente en la actuación de Montoya. Su propio padre, el histórico Juan Pablo Montoya, aseveró que no seguiría en la mencionada escudería.

La oficialidad de Sebastián Montoya

“Bienvenido a DAMS Lucas Oil, Sebastián Montoya. Nos complace anunciar que se unirá para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 2. Comienza un nuevo capítulo. ¡Manos a la obra!”, fue el mensaje oficial de la escudería gala en relación a la llegada del cafetero.

“Estoy muy ilusionado con la oportunidad de unirme a DAMS para la próxima temporada. Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar grandes pilotos y ganar carreras. Tengo muchas ganas de salir a la pista y empezar”, manifestó Montoya en palabras citadas por el sitio oficial de FIA Fórmula 2.

🚨 WELCOME TO DAMS LUCAS OIL, SEBASTIAN MONTOYA! 🏁



We’re delighted to announce that Sebastian Montoya will join DAMS Lucas Oil for the 2027 FIA Formula 2 season!



A new chapter begins. Let’s get to work! 💪#DAMS #F2 #SebastianMontoya pic.twitter.com/pf6lVueVQc — DAMS Lucas Oil (@damsracing) November 20, 2026

En palabras de Charles Pic, propietario de la escudería, manifestó que Montoya “ha adquirido una valiosa experiencia y ha demostrado un gran potencial”. Espera junto a él y todo el staff luchar por buenos resultados en la próxima temporada. Todavía no ha culminado la actual campaña, pero por ahora marchan quintos en el campeonato de equipos sumando 173 puntos.

Este cambio supone un salto de calidad para Montoya. Su carro tendrá seguramente posibilidad de litigar frente a los ‘pesos pesados’ de la Fórmula 2. Podría convertirse en animador de la competencia en sus clasificatorias, peleando quizás por un top 5 o el mismo podio del escalafón absoluto.

Te puede interesar: