Sebastián Montoya le apunta a Hungría 2026: horarios para la Fórmula 2

Se trata de un circuito en el que la posición de largada resulta fundamental para el rendimiento del monoplaza.

Sebastián Montoya, piloto colombiano. – Prema Racing.

* Con la información de Escudería Telmex.

Luego de no sumar puntos en la ronda disputada en Spa-Francorchamps, Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, afrontará este fin de semana en Hungría la novena fecha de la temporada 2026 del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.

De cara a la doble jornada en el Hungaroring, circuito de 4,381 kilómetros de longitud, Sebastián Montoya ocupa la decimoquinta posición de campeonato con 28 puntos. “Tenemos que seguir presionando y tratar de mejorar. Todavía queda la mitad de la temporada y estamos a tiempo para recuperar posiciones en el campeonato”, consideró el colombiano.

La posición de salida suele tener una relevancia mayor en el Hungaroring que en otros escenarios del calendario de la Fórmula 2. A diferencia de Spa-Francorchamps, donde el rebufo puede ser determinante, en el trazado húngaro resulta fundamental rodar en aire limpio. Sus características técnicas exigen máxima concentración de los pilotos a lo largo de los tres sectores del circuito y convierten la clasificación en una sesión clave para el fin de semana.

En el Campeonato de Pilotos, Nikola Tsolov lidera la clasificación con 161 puntos, seguido por Gabriele Minì, con 134, y Rafael Câmara, con 125. Por equipos, Campos Racing ocupa la primera posición con 236 unidades, seguido de Rodin Motorsport (165) y MP Motorsport (163). Prema Racing, escudería de Montoya, se ubica en el décimo lugar con 40 puntos.

Fechas y horarios para la Fórmula 2 en Hungría

La actividad en Hungría comenzará el viernes con la clasificación. El sábado se disputará la carrera Sprint, pactada a 28 vueltas, y el domingo se correrá la prueba principal o Feature Race, programada a 37 giros.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Clasificación: viernes, 24 de julio, 9:05 a.m.

viernes, 24 de julio, 9:05 a.m. Carrera Sprint: sábado, 25 de julio, 7:15 a.m.

sábado, 25 de julio, 7:15 a.m. Carrera Feature: domingo, 26 de julio, 4:25 a.m.

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