No le alcanzó a Sebastián Montoya para sumar puntos en Bélgica

El piloto colombiano ahora deberá preparar de la mejor manera el próximo Gran Premio, que será en Hungría.

Sebastián Montoya en competencia | Foto: Prema Racing

* Con la información de la Escudería Telmex.

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, ocupó la novena posición en la carrera Sprint y terminó undécimo en la Feature, disputadas en el Circuito Spa-Francorchamps, donde este fin de semana se cumplió la octava fecha doble del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.

El sábado, Sebastián Montoya partió desde la pole y se mantuvo por delante de Stenshorne en la curva 1. Sin embargo, el noruego aprovechó bien el rebufo para adelantarlo por el exterior. Más adelante, el paraguayo Duerksen, también piloto Claro y ganador de la jornada, intentó superar al colombiano en la chicana, pero el piloto al mando del auto #11 del Prema logró resistir. Unas vueltas después, cuando rodaba en la cuarta posición, fue superado por Tsolov y Dunne, y posteriormente se salió de la pista y regresó en el noveno lugar, lugar en el que finalizó.

En la carrera principal disputada este domingo, finalizó en el puesto 11, nuevamente fuera de los puntos. Por su parte, el brasileño Rafael Cámara, integrante de la Escudería Telmex, consiguió el triunfo de punta a punta. Con estos resultados, el colombiano ahora se ubica en la decimoquinta posición del campeonato con 28 puntos. “Estuvimos batallando con el auto todo el fin de semana. Nos vamos sin puntos pese al gran esfuerzo de todos en el equipo. Esperemos hacerlo mejor en Hungría”, declaró el piloto Claro.

Nikola Tsolov sigue liderando el Campeonato de Pilotos con 161 puntos, Gabriele Minì se mantiene segundo con 134 y Rafael Câmara es tercero con 125. En la clasificación por equipos, Campos Racing conserva el liderato con 236 puntos, Rodin Motorsport ocupa el segundo lugar con 165, solo dos puntos por delante de MP Motorsport. Prema Racing, de Montoya, es décimo con 40.

La próxima semana, del 24 al 26 de julio, el Campeonato de Fórmula 2 celebrará la novena fecha de la temporada en circuito de Hungaroring, en Budapest.

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