Gabriela Rodríguez asume la presión y apunta al bicampeonato centroamericano en Santo Domingo 2026

La abanderada en Santo Domingo 2026 reconoció que competir como campeona defensora genera una exigencia adicional

Gabriela Rodríguez en busca de otro oro | Claro Sports

Gabriela Rodríguez llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una doble responsabilidad: encabezar a la delegación mexicana durante la Ceremonia de Inauguración y defender la medalla de oro en la prueba de skeet. La tiradora comenzará su actividad en el polígono El Higüero, escenario en el que buscará repetir el resultado conseguido tres años atrás.

La representante mexicana ya realizó su primer entrenamiento en el campo de tiro, una instalación que conoce desde San Salvador 2023. En aquella edición, El Higüero funcionó como sede alterna de la competencia y Rodríguez consiguió subir a lo más alto del podio, por lo que ahora pretende aprovechar esa experiencia para luchar por el bicampeonato.

Antes de iniciar su participación, Rodríguez también tendrá un papel central en la Ceremonia de Inauguración en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La tiradora y el clavadista Juan Celaya serán los encargados de portar la bandera de México y deberán decidir entre dos opciones de vestimenta: un conjunto de short y saco en tonos verde y blanco con flores mexicanas, o un vestido diseñado para el acto inaugural.

La abanderada reconoció que competir como campeona defensora genera una exigencia adicional, aunque explicó que buena parte de esa presión nace de sus propios objetivos: “Sí genera presión la que yo solita me pongo de querer ganar la medalla de oro y darle a México lo que se espera de mi parte”, expresó antes de su participación.

Rodríguez considera que la presión también forma parte del compromiso de los atletas con su disciplina. Para la especialista en skeet, sentir esa tensión significa que la competencia mantiene su importancia y que existe entusiasmo por alcanzar una meta. Incluso señaló que la ausencia de presión podría reflejar una pérdida de interés por el deporte.

La competencia centroamericana también será una prueba dentro de su preparación para los compromisos de final de año, en los que estarán en juego plazas para los próximos Juegos Olímpicos. Rodríguez espera que la exigencia de Santo Domingo le permita medir su trabajo y llegar con mayores herramientas a los torneos que definirán parte de su camino internacional.

La mexicana ha contado durante este año con el respaldo del programa “Podio” de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El proyecto le proporciona un grupo integral conformado por psicólogo, fisioterapeuta, nutrióloga y entrenadora física, además del trabajo que mantiene con su entrenador técnico italiano. La tiradora confía en que esta coordinación se refleje en sus resultados.

Alejandra Ramírez busca su tercer oro consecutivo

Alejandra Ramírez también competirá en el campo de El Higüero y disputará sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de escopeta. La mexicana ganó el oro en sus dos participaciones anteriores y llegará a Santo Domingo con el objetivo de convertirse en tricampeona: “Me ha ido muy bien en Centroamericanos; llevo dos ediciones ganando el oro y soy bicampeona, ojalá caiga la tercera”, declaró.

Ramírez explicó que las condiciones climáticas serán uno de los factores que deberán manejar los competidores durante las pruebas. El calor y la humedad pueden provocar incomodidad y obligar a modificar las rutinas, por lo que la tiradora priorizará la hidratación y la adaptación. Pese a la dificultad, afirmó que disfruta este tipo de retos y que se siente más cómoda con temperaturas altas que con el frío: “Respecto al clima, es incómodo y te saca de tu zona de confort, pero salir de ella es un reto y nos encantan los retos. Hay que tratar de estar hidratados, usar otras estrategias y afrontarlo como venga . Me emociona y prefiero el calor que el frío”.

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