David Alonso se despide con nostalgia del Aspar Team y está listo para el Moto GP

Tras un repentino y rápido paso por el Moto2, el Honda HRC Castrol se interesó en sus servicios por varias temporadas para la máxima categoría.

David Alonso, piloto Colombiano/ REUTERS/Omar Havana.

Después de varios años y una carrera que inició desde muy pequeño en el Moto3 y con paso que duró muy poco por el Moto2, David Alonso hará historia en el deporte colombiano, el piloto de 20 años con raíces españolas fue anunciado este martes como nuevo corredor del Honda HRC Castrol y a partir de la próxima temporada será parte de la máxima categoría, al correr en el Moto GP.

Tras 9 temporadas en el Aspar Team, con miles de alegrías y triunfos en las distintas categorías de esta disciplina, llegó el momento de decir adiós por parte del colombiano y no era para menos, ya que esta escudería siempre confío en sus habilidades, mucho más cuando el mundo no conocía quién era David Alonso.

Palabras llenas de nostalgia

El colombiano dedicó unas sentidas palabras al equipo en sus redes sociales: “La vida en ocasiones parece estar escrita por el guionista perfecto, ¿Quién me iba a decir a mí que aquel niño recién llegado al mundo de tan solo 3 añitos, subido en aquella Honda de juguete, con la cara llena de felicidad, se subiría 17 años después a una Honda real, pero no una Honda cualquiera, si no la mejor Honda que quizá pueda soñar un niño, la Honda Moto GP”.

“Al mismo tiempo, ese mismo niño en busca de sus sueños siempre ha sido familiar y fiel con los suyos, es aquí donde las emociones colisionan, entre la inmensa alegría de comenzar una etapa y la enorme tristeza de sentir que tras 9 temporadas seguidas en el Aspar Team el cuento llega a su fin”, agregó David Alonso.

“Pese a todo hay algo que me consuela, tú puedes cambiar de categoría, de equipo, pero la familia siempre estará apoyándote, vayas por donde vayas y parte de mi familia sois vosotros: Aspar Team, por lo que al menos yo lo entiendo, este cuento acaba, pero en el siguiente seguís siendo protagonistas”, añadió.

“Gracias por formarme y prepararme de la mejor manera como piloto, pero sobre todo como persona para encarar una parte importante de mi vida. Hasta siempre Aspar Team, encantado de conocerte HRC”, ultimó el piloto ‘cafetero’.

David Alonso nació el 25 de abril del 2006 en Madrid, España; sin embargo tiene raíces colombianas, su madre es oriunda de Bucaramanga, Santander, y como él mismo lo dice, su familia siempre ha estado junto a él para celebrar sus triunfos y acompañarlo cuando las cosas no han salido nada bien. No obstante cuando ha obtenido victorias en el Moto3 y Moto2, el joven piloto prioriza que suene el himno de Colombia, siempre ha demostrado mucho sentido de pertenencia por el país, algo que toda la nación le reconoce, al tener millones de fanáticos que no se pierden sus carreras.

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