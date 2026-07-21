Oficial e histórico: el colombiano David Alonso llegará a MotoGP con Honda HRC Castrol

El representante cafetero dará el salto a la máxima categoría en 2027, después de una expectativa que duró cuatro meses.

David Alonso, piloto colombiano/ REUTERS/Omar Havana.

Desde hace cuatro meses, se venía hablando de la posibilidad de que David Alonso diera el salto a MotoGP y el sueño se ha hecho realidad. Ya es oficial que el colombiano va a ser el primer representante del país sudamericano en correr la máxima categoría del motociclismo de pista. Se trata de una apuesta histórica de Honda HRC Castrol, que tiene grandes expectativas por lo que el cafetero ha hecho en su camino.

La campaña para el anuncio se activó hace unos días, cuando la escudería Aspar publicó un video en el que decían que buscaban un piloto para Moto2, categoría en la que corre Alonso actualmente, de cara a 2027. Quien llegaba a recoger el cartel del anuncio era el español Máximo Quiles, quien está cosechando importantes logros en Moto3. Eso ya indicaba que alguno entre el colombiano y Daniel holgado iba a dejar la vacante.

Don't worry, we've found him



MQ28 🔜 M2 2027pic.twitter.com/kZhzMaUBpL — Aspar Team (@AsparTeam) July 16, 2026

La movida en redes sociales continuó este lunes, 20 de julio, cuando se activó unos mensajes de expectativa por parte de los dos equipos involucrados. Honda HRC Castrol fue el primero en publicar un mensaje con un despertador, atrayendo la atención por algún anuncio. Con una diferencia de dos horas, Aspar Team puso exactamente lo mismo y ya empezó a denotar que todo iba por el mismo lado.

“Honda Racing Corporation se complace en confirmar la firma de David Alonso con un contrato plurianual para el Campeonato Mundial de MotoGP. El colombiano de 20 años ha protagonizado una de las carreras más impresionantes en las categorías ligeras en los últimos tiempos, terminando tercero como novato en Moto3 en 2023 antes de dominar la categoría al año siguiente. Con un total de 20 victorias, 30 podios y nueve poles en Moto3 y Moto2, Alonso ha seguido superando expectativas”, dice el comunicado oficial de su vinculación.

La aventura de David Alonso para llegar a la élite del deportes a motor en dos ruedas ha sido brillante. Desde su arribo a Moto3 en el 2021, mostró unas condiciones excepcionales y una curva de aprendizaje tan acelerada como él. El 2024 fue fulgurante en una temporada que no solamente lo llevó a coronarse como campeón de la división con 14 triunfos, sino que resultó en varios récords que animaron las comparaciones con la leyenda de Valentino Rossi y le dieron los pergaminos para ascender.

Desde 2025, viene compitiendo en Moto2 con un primer año que fue de adaptación a una motocicleta más pesada y veloz, logrando una victoria. Para 2026, la mejoría ha sido notoria para tener más ritmo competitivo. Corridas 11 válidas, exactamente la mitad del campeonato, Alonso ha ganado una carrera, obtuvo un segundo lugar y ocupó cuatro veces la cuarta casilla para marcha en la cuarta posición del ciclo.

Honda Racing Corporation are pleased to confirm the signing of David Alonso on a multi-year contract for the MotoGP World Championship. The 20-year-old Colombian has authored one of the most impressive runs through the lightweight classes in recent times, finishing third as a… pic.twitter.com/jMaBoR2DxG — Honda Racing Global (@HondaRacingGLB) July 21, 2026

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