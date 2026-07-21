Remontada de Pato O’Ward en Nashville, suma puntos para Arrow McLaren; Palou gana la carrera de IndyCar

El piloto mexicano logra el séptimo puesto en el GP de Nashville tras una gran remontada

Pato O’Ward. JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pato O’Ward protagonizó una remontada en el Gran Premio de Nashville de la IndyCar Series 2026 al finalizar en la séptima posición, después de que la carrera tuvo que ser modificada debido a las condiciones climáticas provocadas por las fuertes lluvias que afectaron la zona. La competencia estaba programada originalmente para el domingo, pero la organización decidió reprogramarla para el lunes con el objetivo de garantizar la seguridad de pilotos y equipos.

La carrera tuvo como ganador a Álex Palou, quien aprovechó el rendimiento de su monoplaza y una estrategia efectiva para quedarse con la bandera a cuadros en el trazado de Nashville. El piloto español volvió a mostrar regularidad dentro de la categoría y se mantuvo como uno de los protagonistas del campeonato.

O’Ward recupera posiciones en Nashville

El mexicano inició la competencia en la posición número 12 y sufrió la falta de ritmo la mayoría de las 225 vueltas que se dieron al trazado de 1.33 millas. La carrera estuvo marcada por los periodos de precaución y las distintas estrategias de los equipos, hasta que, una de las múltiples banderas amarillas que se ondearon en la justa, permitió a Arrow McLaren tomar las decisiones que permitieron a O’Ward ganar posiciones durante la parte final de la competencia.

Con el séptimo lugar, el piloto mexicano sumó puntos importantes en su campaña dentro de la IndyCar y volvió a mostrar su capacidad para competir frente a los principales nombres de la categoría.

Palou mantiene el protagonismo en IndyCar

Álex Palou volvió a subir al primer lugar del podio en la IndyCar Series tras conquistar la carrera de Nashville, donde aprovechó una estrategia efectiva para tomar la punta después de la mitad de la competencia y mantenerse al frente hasta la bandera a cuadros. El piloto español se impuso con una diferencia de 0.8731 segundos sobre Josef Newgarden, mientras que David Malukas completó el podio en una remontada destacada.

Malukas, integrante de Team Penske, protagonizó una de las actuaciones más llamativas de la jornada al arrancar desde la posición 25 y última de la parrilla. El piloto modificó su estrategia desde el inicio de una carrera reducida a 225 vueltas y logró finalizar tercero. Scott McLaughlin completó el buen resultado de Penske con el cuarto lugar, seguido por Felix Rosenqvist en la quinta posición.

Con esta victoria, Palou amplió su ventaja en la clasificación general del campeonato, llegó a 457 puntos, con una diferencia de 83 unidades sobre Malukas, quien recuperó el segundo lugar del campeonato tras su podio en Nashville. Kyle Kirkwood, piloto de Andretti Global, terminó décimo después de arrancar desde la pole position y cayó al tercer puesto de la clasificación, a 87 puntos del líder.

Campeonato de IndyCar

Alex Palou 457 David Malukas 374 Kyle Kirkwood 370 Christian Lundgaard 353 Pato O’Ward 336

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