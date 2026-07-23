Luka Modric renueva con el Milan hasta 2027

El mediocampista croata disputará su segunda temporada con el conjunto rossonero después de registrar 37 partidos y dos goles en su primer año

Luka Modric se queda en el Milan | Reuters

Luka Modric continuará como jugador del Milan durante la temporada 2026-27. El club italiano anunció la renovación del mediocampista croata por un año más, con un contrato que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027.

El futbolista de 40 años afrontará su segunda campaña con el conjunto rossonero, al que llegó en el verano de 2025 después de terminar su etapa con el Real Madrid. Modric cumplirá 41 años en septiembre y se mantendrá en competencia dentro de una de las principales ligas europeas.

“El AC Milan se complace en anunciar que Luka Modric ha firmado un contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. Figura clave en el mediocampo rossonero desde su llegada, Luka ha aportado su experiencia y calidad al equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con humildad y gran pasión. Uno de los mejores y más emblemáticos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su trayectoria con la camiseta rossonera —con la que disputó 37 partidos y marcó 2 goles la temporada pasada— con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos”, escribió el club en su comunicado.

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

Durante su primera temporada con el Milan, el centrocampista disputó 37 partidos en todas las competencias y marcó dos goles. En la Serie A participó en 34 encuentros, en los que además registró tres asistencias y mantuvo presencia constante dentro de la rotación del equipo.

El Milan terminó la campaña en el quinto lugar de la clasificación italiana, resultado que le permitió obtener un boleto para la Europa League. Modric formó parte del mediocampo dirigido entonces por Massimiliano Allegri y asumió funciones de distribución, salida y control de los tiempos del partido.

La continuidad del croata había quedado pendiente después de su participación con la selección de Croacia en el Mundial 2026. Su equipo fue eliminado por Portugal en los dieciseisavos de final, mientras que el mediocampista registró una asistencia durante el torneo.

Con el nuevo acuerdo, Modric comenzará la campaña bajo la dirección de Rúben Amorim, quien asumió el banquillo del Milan. El equipo iniciará una etapa con cambios en su estructura deportiva y con el objetivo de mejorar el quinto puesto obtenido en el campeonato anterior.

“Ci vediamo presto" 🔜

Parola di Luka Modrić pic.twitter.com/IybmopjSyg — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

Modric conservará el número 14, dorsal que utiliza desde su llegada al club. El Milan destacó su aportación dentro y fuera del terreno de juego, así como la experiencia acumulada a lo largo de una trayectoria que incluye más de 900 partidos como profesional.

El contrato hasta junio de 2027 permitirá al ganador del Balón de Oro de 2018 disputar su vigesimosegunda temporada en el fútbol profesional. El croata continuará su carrera en San Siro y ampliará su registro con el Milan en la Serie A y la Europa League.

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