Oficial: Federación Colombiana de Fútbol renueva a Néstor Lorenzo en la Selección

La noticia no toma por sorpresa a los medios de comunicación e hinchas, ya que se venía hablando de esto hace varios días.

Néstor Lorenzo continuará en Colombia | Reuters.

Después de lo que fue la temprana eliminación de la Selección Colombia del Mundial del 2026 en Estados Unidos, Mexico y Canadá, a manos de Suiza en Vancouver, había mucha intriga sobre lo que sería la renovación del director técnico de la ‘Tricolor’ Néstor Lorenzo, pues bien la Federación puso fin al misterio y oficializó que el timonel argenito seguirá al frente del combinado nacional.

Comunicado oficial:

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores“, informó en la misiva la entidad deportiva nacional.

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026“, recalcó.

Cabe mencionar que Néstor Lorenzo superó la barrera de los 50 partidos dirigiendo a la Selección Colombia, para ser más exactos lleva 51 al frente de la ‘Tricolor’, los cuales cumplió en aquel encuentro contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, no obstante el elenco nacional no pudo seguir haciendo historia, al caer ante los europeos en la definición de los penales.

Desde que la ‘Tricolor’ se despidió de la cita orbital, comenzaron los rumores sobre si el estratega argentino iba a seguir o no, inclusive ciertos periodistas aseguraron que habían desacuerdos en la Junta Directiva de la Federación por esta importante decisión, sin embargo hoy le pusieron fin a todos los rumores y Néstor Lorenzo seguirá.

Si bien la entidad deportiva no fue concisa sobre el nuevo contrato que firmó Néstor Lorenzo, especialmente hasta cuándo irá este vínculo, se presume que el mismo irá hasta el fin de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial del 2030, su continuidad dependerá de la clasificación de la Selección Colombia a esta cita deportiva.

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