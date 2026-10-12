Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026: México vuelve con Yareli Acevedo como una de las grandes cartas en Shanghái

La ciclista mexicana encabeza una delegación de nueve pedalistas que competirá en Shanghái, China, donde buscará refrendar su título en la prueba por puntos

México. Instagram: @ricardopeasalas, @danielagaxiolag y @yareli_acevedo12



Un total de nueve pedalistas conforman la Selección Mexicana de ciclismo de pista que participará en el Campeonato Mundial 2026 de la especialidad organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) que comenzará este miércoles 14 y hasta el próximo domingo 18 de octubre en Shanghái, China.

El grupo es encabezado por la capitalina, Yareli Acevedo, quien buscará defender el título mundial en la Prueba por Puntos que logró el año pasado cuando se colgó medalla de oro en Santiago de Chile, logro histórico al convertirse en la segunda atleta mexicana en lograr este hito, después de Nancy Contreras, quien conquistó la prueba contrarreloj 500m el 30 de septiembre de 2001 en el Velódromo Sports Palace de Amberes, Bélgica. Actualmente, la corredora mexicana ocupa el sitio número uno del mundo en el ranking mundial UCI en pruebas de resistencia.

Yareli además competirá en otras dos pruebas, ómnium y eliminación, donde también intentará subir al podio.

MÁS INFORMACIÓN: Yareli Acevedo asume el reto de competir como número uno del mundo

Las rivales que amenazan el reinado de Yareli Acevedo

La mexicana Yareli Acevedo tendrá que medirse ante un grupo de competidoras internacionales con experiencia en campeonatos mundiales, europeos y Juegos Olímpicos si quiere refrendar su título en la carrera por puntos. Entre las principales figuras destacan la irlandesa Lara Gillespie, campeona mundial de eliminación en 2025; y la noruega Anita Yvonne Stenberg, especialista en pruebas de fondo.

Cada una representa un desafío distinto para la campeona mexicana: desde la velocidad en los embalajes y la lectura táctica del pelotón hasta los ataques de larga distancia y la capacidad para mantener un ritmo elevado durante toda la competencia.

Una por una: las principales amenazas para la mexicana

– Anita Yvonne Stenberg (Noruega): Es una de las rivales a seguir por su regularidad en las pruebas de fondo. Campeona europea de ómnium en 2024 y de carrera por puntos en 2023 y 2025, combina resistencia y capacidad para sumar puntos en distintos momentos de la competencia. Además, encabezó el ranking mundial UCI de resistencia al inicio de 2026. La dos veces olímpica (Tokyo 2020 y Paris 2024) cuenta con una sólida trayectoria en campeonatos mundiales absolutos que respalda su participación en Shanghái:

Competencia / Año Disciplina Resultado / Medalla Mundial Berlín 2020 Carrera por puntos Bronce Mundial Ballerup 2024 Ómnium Bronce Europeos (2022 – 2025) Scratch / Puntos / Ómnium 4 Oros Europeo Konya 2026 Ómnium Plata

– Lara Gillespie (Irlanda): Llega como una de las figuras emergentes de la pista tras conquistar el oro en la prueba de eliminación del Mundial de Santiago 2025. Su velocidad en los embalajes y su versatilidad la convierten en una competidora capaz de aprovechar los momentos decisivos de una carrera. Gillespie participará en las modalidades de scratch, ómnium y carrera por puntos. En esta ocasión, no defenderá su corona de eliminación; dicha prueba la disputará su compatriota Aoife O’Brien.

Año Sede Disciplina Resultado 2024 Ballerup, Dinamarca Carrera por puntos Medalla de Bronce 🥉 2025 Santiago, Chile Carrera de eliminación Medalla de Oro 🥇 (Campeona)

MÁS INFORMACIÓN: México hace sonar el himno en Santo Domingo 2026

El equipo femenil de velocidad busca destacar

Otros ciclistas mexicanos que estarán presentes, son las integrantes del equipo femenil de velocidad, ubicado en el quinto lugar de la clasificación mundial de esa especialidad y que integran: Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo, Jessica Salazar y María José Vizcaíno. Además, fue quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y en la temporada 2026 ganaron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Nilai y Malasia. La sinaloense Gaxiola además tendrá participación en las pruebas de velocidad individual y en el keirin; Andrea Rojas participará en la prueba del kilómetro contrarreloj.

Los representantes mexicanos en la rama varonil

En varones, competirán el olímpico en Paris 2024, Ricardo Peña, que estará en eliminación y ómnium; Sebastián Ruiz en persecución individual, mientras que Fernando Nava, participará en el scratch y prueba por puntos.

En el certamen que tendrá presencia de medallistas olímpicos y mundiales, se disputarán 22 títulos, 11 para cada rama, incluyendo las seis modalidades del programa olímpico: Keirin, Madison, Ómnium, Sprint, Persecución por equipos y Sprint por equipos.

El Campeonato Mundial se realizará en el Velódromo de la isla de Chongming en Shanghái, que forma parte del Satélite de Desarrollo Continental del Centro Mundial de Ciclismo de la UCI.

México en el Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026: ¿cuándo compiten los mexicanos?

La Selección Mexicana de ciclismo de pista tendrá actividad del miércoles 14 al domingo 18 de octubre en el Mundial de Shanghái 2026. Los nueve representantes nacionales participarán en distintas pruebas de velocidad y resistencia, con Yareli Acevedo, Daniela Gaxiola y Ricardo Peña entre los principales nombres del equipo. A continuación, te presentamos los días y pruebas en las que competirán los mexicanos:

14 de octubre

Velocidad por Equipos femenil

Scratch femenil

Velocidad por Equipos Femenil

15 de octubre

Velocidad Individual Femenil (rondas)

Velocidad Individual Femenil (4tos)

16 de octubre

Ómnium femenil I (scratch)

Ómnium femenil II (Tempo)

Carrera por Puntos Varonil

Velocidad Individual Femenil (Semifinal 1)

Omnium III (eliminación)

Velocidad Individual Femenil (Semifinal 2)

Omnium IV (carrera por puntos)

Velocidad Individual Femenil (Finales)

17 de octubre

1km Contrarreloj Femenil (clasificatoria)

Ómnium Varonil (scratch) |

Ómnium II (tempo)

1km Contrarreloj femenil (Final)

Omnium III (eliminación)

Omnium IV (carrera por puntos)

18 de octubre

Keirin Femenil (rondas)

Keirin Femenil (repechaje)

Keirin Femenil (2ª Ronda)

Carrera por puntos Femenil

Keirin Femenil (3ª Ronda)

Eliminación Varonil

Keirin Femenil (finales)

¿Dónde ver en vivo el Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026?

El Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026 podrá seguirse en diferentes plataformas durante los cinco días de competencia. La Unión Ciclista Internacional (UCI) ofrecerá la transmisión a través de su canal oficial de YouTube, mientras que FloBikes contará con la cobertura mediante su servicio de suscripción. Además, tendrás la mejor información de los atletas mexicanos a través de Claro Sports.