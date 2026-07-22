Yareli Acevedo asume el reto de competir como número uno del mundo: “La presión es un privilegio para mí”

La ciclista mexicana se presentará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 como la mejor del planeta

Acevedo, la mejor ciclista mexicana del momento. | JAVIER TORRES / AFP

Una de las campeonas mundiales que tiene México en la actualidad y que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, es la capitalina Yareli Acevedo, sin duda alguna la mejor ciclista mexicana de la actualidad. Ella competirá en cuatro competencias: persecución por equipos, omnium y madison (dentro de la pista), además de la prueba de ruta.

Recientemente, Yareli obtuvo dos medallas de oro en el Summer Slam 2026 de ciclismo de pista en la sede olímpica de Carson, California, en las pruebas de omnium y eliminación, con lo que se colocó como número uno en el ranking mundial de resistencia, que engloba las principales pruebas de esta especialidad.

Sabedora de que es la rival a vencer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la representante de la UNAM, dijo que sabrá manejar la presión que esto representa.

“Bueno, la presión creo que es un privilegio para mí, creo que no todos tenemos ese privilegio. Lo he trabajado muy bien en la parte de psicología. Estoy muy feliz, pero, sobre todo, voy a disfrutar muchísimo esta competencia. Vengo con una mentalidad diferente, más fuerte, más consolidada, sobre todo. Voy a dar lo mejor de mí, sin duda”.

Este año, la campeona mundial de la prueba por puntos, ha tenido una temporada magnífica con tres medallas en la Copa del Mundo, oro (Perth), plata (Malasia) y bronce (Hong Kong). También brilló en el Campeonato Panamericano con dos preseas de oro y una de plata, que la ha colocado en los reflectores del ciclismo nacional junto con Isaac del Toro.

“Sí, creo que esto nos abre mucho camino y, sobre todo, nos da nos da mucha visibilidad. Agradezco mucho a todos los medios de comunicación que le da mucha visibilidad al ciclismo. Eso es justo lo que nos hace falta, para que se nos siga apoyando, más marcas se nos acerquen, instituciones privadas que se acerquen a nosotros y apoyen proyectos juveniles, para ¿por qué no tener otro Isaac del Toro en el World Tour? ¿y por qué no, tener otra campeona mundial?”

Por último, el debut de Yareli Acevedo en la justa centroamericana del centenario, será el lunes 27 de julio dentro de la prueba de persecución por equipos.

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