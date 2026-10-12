Donovan Carrillo se corona en Escocia; campeón del Tayside Trophy 2026 de patinaje artístico sobre hielo

El mexicano superó al israelí Mark Gorodnitsky y al suizo Ean Weiler para quedarse con el primer lugar en Dundee

Carrillo conquista el oro en el Tayside Trophy 2026. Foto Instagram: @donovandcarr

Donovan Carrillo se coronó campeón del Tayside Trophy 2026 y consiguió la medalla de oro en la categoría senior varonil, luego de remontar en el programa libre para finalizar con una puntuación total de 234.63 puntos en Dundee, Escocia.

El patinador mexicano había comenzado la competencia en el segundo lugar después del programa corto, disputado el sábado 10 de octubre. Carrillo obtuvo 73.51 puntos, mientras que el israelí Mark Gorodnitsky tomó la primera posición provisional con 81.54 unidades.

La diferencia de ocho puntos no impidió la reacción del mexicano. En el programa libre del domingo 11 de octubre, Carrillo presentó su nueva rutina de inspiración egipcia y consiguió darle la vuelta a la clasificación para quedarse con el primer lugar. Su puntuación total de 234.63 puntos le permitió superar a Gorodnitsky y conquistar el título en Escocia.

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Donovan Carrillo firma una remontada en Dundee

En el programa corto, Carrillo patinó bajo las notas de ‘Ave Cesaria‘ y ‘Alors on danse‘, una propuesta con la que buscó trasladar al hielo una atmósfera de club nocturno. A pesar de recibir un descuento de un punto, el mexicano consiguió 37.79 unidades en elementos técnicos y 36.72 en componentes del programa.

Gorodnitsky, por su parte, terminó la primera jornada en la cima con 81.54 puntos. El representante de Israel llegaba con una ventaja que obligaba a Carrillo a realizar un programa libre sin margen para errores si quería disputar el oro.

El mexicano respondió en la jornada definitiva con una rutina diferente a la presentada un día antes. Carrillo apostó por una propuesta de inspiración egipcia y consiguió remontar hasta alcanzar los 234.63 puntos, suficientes para quedarse con la primera posición.

Donovan Carrillo conquista el oro. Foto Instagram: @donovandcarr

El podio del Tayside Trophy quedó completado por Mark Gorodnitsky, de Israel, con 217.46 puntos, mientras que el suizo Ean Weiler ocupó la tercera posición con 196.41 unidades.

El oro fortalece el camino de Donovan Carrillo

La victoria en Dundee representa para Carrillo su primera medalla de oro internacional de la campaña, después de que en agosto consiguiera la presea de plata en el Skate Ontario Sectional Series, celebrado en Waterloo, Canadá.

El resultado también forma parte del proceso de preparación que el patinador mexicano desarrolla bajo la dirección de Jonathan Mills y Myke Gillman en su centro de entrenamiento en Toronto. Entre sus objetivos recientes se encuentra perfeccionar e incorporar saltos cuádruples a sus rutinas.

A sus 26 años, Carrillo continúa con una preparación enfocada en mantenerse competitivo durante el nuevo ciclo invernal. El oro conseguido en Escocia representa un resultado importante dentro de ese proceso y da continuidad a las actuaciones que ha tenido desde el inicio de la temporada.

El triunfo en Dundee también llega después de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde alcanzó por segunda ocasión consecutiva la final olímpica. Ahora, Carrillo suma un nuevo título internacional a su trayectoria y mantiene el objetivo de continuar representando a México en los principales escenarios del patinaje artístico.