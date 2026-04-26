Daniela Gaxiola gana plata en keirin en la Copa del Mundo tras una final de photofinish

La mexicana sumó su segunda medalla en Malasia al quedar a 0.065 segundos del oro ante Wang Lijuan en el cierre del serial internacional

Daniela Gaxiola sumó otra medalla a su palmarés internacional | @ISDEGOB

Daniela Gaxiola ganó la medalla de plata en keirin en Nilai, Malasia. La ciclista mexicana cerró la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista con un segundo lugar en la prueba olímpica, tras una final definida en photofinish en el Velódromo Nacional, donde cruzó la meta a 0.065 segundos de la china Wang Lijuan.

La originaria de Culiacán avanzó a la final después de superar las rondas eliminatorias del keirin con autoridad. En la carrera decisiva, se mantuvo en el grupo puntero durante los últimos giros y lanzó su sprint en la recta final, donde sostuvo la disputa por el oro hasta la línea de meta frente a Wang, mientras la británica Emma Finucane aseguró el tercer lugar.

La medalla en Nilai representa el segundo podio de Gaxiola en la misma parada del serial. La velocista ya había conseguido el bronce en la prueba de velocidad por equipos, confirmando su presencia en finales dentro de las pruebas de velocidad y aportando resultados en dos modalidades distintas del programa.

El resultado da continuidad al rendimiento mostrado por Gaxiola en competencias recientes. En los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la mexicana finalizó en la sexta posición en keirin, el mejor registro para una ciclista nacional y latinoamericana desde la inclusión de la prueba en Londres 2012,.

México suma tres medallas en Nilai con resultados en pruebas olímpicas

¡Medalla de plata! 🥈🇲🇽



Daniela Gaxiola🇲🇽 termina segunda en la prueba de Keirin de la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista de Hong Kong.



En esta misma prueba, Daniela se metió a la final en París 2024, demostrando que se mantiene en la élite.pic.twitter.com/8yRCqF8Xtb — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 26, 2026

México cerró su participación en la Copa del Mundo de ciclismo de pista en Nilai con tres medallas, dos de ellas en pruebas del programa olímpico. El resultad construyó con actuaciones en velocidad y fondo, con presencia en podios en distintas jornadas de la competencia.

Yareli Acevedo obtuvo la medalla de plata en la prueba de eliminación. La mexicana acumuló 540 puntos en la final, por detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien ganó el oro con 600 unidades, mientras la irlandesa Lara Gillespie completó el podio con 480 puntos en una definición que se resolvió en el sprint final.

En velocidad por equipos femenil, México consiguió el bronce con el trío integrado por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno. El equipo registró 320 puntos, ubicándose por detrás de China, que ganó el oro con 400, y de Países Bajos, que obtuvo la plata con 360 unidades.

Los resultados de Nilai se suman al rendimiento previo de Acevedo en el serial 2026. En la parada de Perth, Australia, ganó oro en eliminación con 600 puntos y bronce en madison junto a Sofía Arreola, además de finalizar cuarta en ómnium. En Hong Kong, la mexicana obtuvo bronce en ómnium con 126 puntos, manteniéndose en zona de podio en distintas pruebas del circuito internacional.

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