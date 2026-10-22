China cambia el mapa de la gimnasia artística y desafía el dominio olímpico de Estados Unidos

El equipo asiático terminó con siete títulos mundiales consecutivos de las estadounidenses y apunta a defender su corona en casa rumbo a Los Angeles 2028

El reinado de Estados Unidos en la gimnasia artística femenil llegó a su fin y China vuelve a ocupar la cima del mundo. Después de 20 años sin conquistar el oro mundial por equipos, el conjunto asiático se proclamó campeón en Róterdam 2026, en Países Bajos, y puso fin a una racha de siete títulos consecutivos de las estadounidenses, que no perdían una final mundial por equipos desde 2010. Un resultado que modifica el panorama de la disciplina a menos de dos años de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

China conquistó la medalla de oro con 165.764 puntos, apenas 0.233 por encima de Estados Unidos (165.531), mientras que Japón completó el podio con 164.063 unidades. La diferencia se construyó principalmente en la viga de equilibrio, donde las chinas sumaron 43.366 puntos frente a los 39.199 de sus rivales. Zhang Qingying encabezó la actuación con una calificación de 15.066, que permitió a su equipo tomar ventaja antes de la última rotación y resistir la reacción estadounidense en el ejercicio de suelo.

La última vez que China había conquistado un Mundial por equipos femeninos fue en Aarhus 2006, dos años antes de coronarse también en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Desde entonces, su mejor resultado mundial reciente había sido el bronce de 2018. “Han pasado 20 años desde que ganamos el título femenino por equipos, así que tenemos la sensación de que todas estuvimos increíbles”, declaró Zhang Qingying, quien reconoció el trabajo realizado para regresar a lo más alto de la clasificación.

De un sexto lugar en Paris 2024 a recuperar el título mundial

La conquista de China adquiere otra dimensión al recordar lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. En aquella competencia, Estados Unidos se adjudicó la medalla de oro por equipos con 171.296 puntos, acompañado en el podio por Italia (165.494) y Brasil (164.497). El conjunto asiático terminó hasta la sexta posición con 162.131 unidades, a 9.165 puntos de las estadounidenses y sin posibilidades de disputar las medallas en el cierre de la final.

Dos años después, el escenario cambió. China pasó del sexto puesto olímpico al primer lugar mundial y consiguió superar a Estados Unidos en una competencia por equipos. El resultado no garantiza que esa diferencia se mantenga rumbo a Los Angeles 2028, pero demuestra que el equipo asiático cuenta con los recursos para competir por el oro ante una potencia que había dominado los campeonatos mundiales durante más de una década.

China conquista el Mundial de Gimnasia Artística tras 20 años | Reuters

Estados Unidos pierde su hegemonía sin Simone Biles ni gimnastas olímpicas

La derrota también tiene un contexto particular para Estados Unidos: el equipo que compitió en Róterdam no contó con Simone Biles ni con ninguna gimnasta que hubiera participado anteriormente en unos Juegos Olímpicos. Fue la primera vez desde 2011 que la delegación estadounidense afrontó un Mundial por equipos sin experiencia olímpica previa entre sus participantes, precisamente desde el inicio de la racha de siete campeonatos mundiales consecutivos que terminó en territorio neerlandés.

La formación integrada por Skye Blakely, Charleigh Bullock, Dulcy Caylor, Reese Esponda y Claire Pease representó una renovación respecto al conjunto que conquistó el oro en Paris 2024. Blakely era la única integrante con experiencia previa en una competición mundial por equipos. Además, Hezly Rivera, campeona olímpica en Paris 2024, había sido seleccionada para el Mundial, pero se retiró antes de las pruebas clasificatorias debido a molestias en el tobillo izquierdo, por lo que no participó en la competencia.

Pese a perder el título, Estados Unidos consiguió uno de sus principales objetivos: asegurar su clasificación por equipos a Los Angeles 2028. “Nuestro principal objetivo era venir aquí, hacer nuestro trabajo y clasificar a nuestro país para los Juegos Olímpicos, y eso es exactamente lo que hemos hecho”, explicó Skye Blakely. La medalla de plata deja abierta la posibilidad de que la delegación estadounidense vuelva a competir con una alineación distinta, especialmente ante el eventual regreso de algunas de sus campeonas olímpicas.

China defenderá el título mundial en casa antes de Los Angeles 2028

El siguiente capítulo de esta rivalidad tendrá un escenario especial: Chengdu, China, será la sede del Mundial de Gimnasia Artística 2027, que se celebrará del 29 de septiembre al 8 de octubre. El conjunto asiático tendrá la oportunidad de defender su título frente a su público, en la última edición mundial por equipos antes de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El camino hacia la cita olímpica ya comenzó. China, Estados Unidos y Japón aseguraron en Róterdam las primeras tres plazas por equipos femeninos, cada una con derecho a cinco gimnastas, mientras que los nueve boletos restantes se repartirán en el Mundial de Chengdu. La clasificación corresponde a los países, por lo que las integrantes de cada selección olímpica todavía deberán definirse mediante sus respectivos procesos deportivos.

Para Estados Unidos, el reto será recuperar el campeonato mundial y llegar a Los Angeles 2028 con posibilidades de defender en casa el oro olímpico conquistado en Paris 2024. La eventual presencia de Simone Biles sigue siendo una incógnita, pues la gimnasta no ha confirmado si buscará disputar sus cuartos Juegos Olímpicos. En cambio, otras figuras como Suni Lee y Jordan Chiles han manifestado su intención de regresar a la competencia rumbo a la siguiente cita olímpica.

China, por su parte, pasó de quedar fuera del podio olímpico a conquistar un título mundial que se le había negado durante dos décadas. Ahora tendrá la posibilidad de refrendarlo en su territorio antes de viajar a Estados Unidos, donde las anfitrionas intentarán conservar el oro olímpico. Róterdam puso fin a una hegemonía de siete campeonatos mundiales, pero la disputa por el liderazgo de la gimnasia artística femenil tendrá dos nuevos escenarios: Chengdu 2027 y Los Angeles 2028.