Bournemouth vs Milan, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 3

Milan visita Inglaterra con la intención de conseguir su segundo triunfo, mientras Bournemouth pretende conservar su invicto en Europa League

Bournemouth vs Milan, EN VIVO | Claro Sports

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre en la tercera jornada de la UEFA Europa League 2026-27, en un partido que puede modificar las primeras posiciones de la fase de liga. El conjunto inglés, dirigido por Marco Rose, llega con paso perfecto después de vencer 2-1 a la Real Sociedad y 3-0 al Sturm Graz, resultados que lo colocan con seis puntos. Ahora, los Cherries buscarán su tercera victoria consecutiva ante uno de los clubes con mayor trayectoria en las competiciones europeas.

El Milan de Rúben Amorim visita el Vitality Stadium con tres puntos y el objetivo de conseguir su segundo triunfo del torneo. Los Rossoneri iniciaron su participación con una derrota por 0-2 ante Benfica, pero respondieron con una goleada de 4-0 sobre Salzburg en Austria. El enfrentamiento marcará el primer duelo oficial entre Bournemouth y Milan, que únicamente cuentan con un antecedente amistoso. Además, el equipo inglés afrontará el compromiso sin el mexicano Julián Araujo, quien continúa de baja por una lesión muscular en el muslo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Bournemouth vs Milan el 22 de octubre?

El partido Bournemouth vs Milan se disputará este jueves 22 de octubre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Vitality Stadium de Inglaterra. El encuentro corresponde a la tercera fecha de la Europa League y forma parte de la jornada que reúne a los 36 participantes de la fase de liga.

La transmisión del encuentro está anunciada en México por Claro Sports y Claro Sports Premium en YouTube, plataforma que permite seguir partidos seleccionados de las competiciones europeas mediante una membresía. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, por lo que los aficionados podrán seguir el desarrollo del compromiso y conocer el resultado del enfrentamiento entre ingleses e italianos.

Antecedentes y últimos resultados del Bournemouth vs Milan en la Europa League 2026

Bournemouth y Milan disputarán su primer enfrentamiento oficial en competiciones de la UEFA. Sin embargo, existe un antecedente entre ambos: el 3 de septiembre de 2016, el conjunto italiano venció 2-1 a los Cherries en un partido amistoso disputado en el Vitality Stadium, con anotaciones de Suso y M’Baye Niang. Diez años después, volverán a encontrarse, ahora con puntos en disputa en la Europa League.

El Bournemouth llega como uno de los equipos invictos de la competición, con cinco goles a favor y solamente uno en contra. Por su parte, el Milan registra una victoria y una derrota, con cuatro anotaciones a favor y dos recibidas. Estos son los resultados de ambos clubes durante las primeras dos jornadas de la Europa League 2026-27:

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