Sturm Graz vs Marsella en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 3

Sigue el duelo en el Liebenauer Stadium en el que ambos equipos buscarán su primera victoria del torneo. La transmisión por Claro Sports

Sigue en vivo el partido de Sturm Graz vs Marsella | Claro Sports

¿A qué hora inicia la transmisión del Sturm Graz vs Marsella hoy jueves 22 de octubre?

El partido entre el Sturm Graz y el Marsella dará inicio a las 10:45 horas, tiempo de la Ciudad de México en el Estadio Graz-Liebenau, donde ambos equipos buscarán su primera victoria en lo que va del torneo europeo.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Sturm Graz vs Marsella en la Europa League 2026

Esta será la primera vez que ambos equipos se midan en la Europa League, anteriormente se habían enfrentando en la Champions League. Con una victoria por cada equipo. El más reciente fue en 1999 cuando ambos se enfrentaron en la primera ronda de la Champions y el Marsella ganó por 3-2.

Sturm Graz vs Marsella, EN VIVO

La UEFA Europa League continúa este jueves 22 de octubre con el enfrentamiento entre Sturm Graz y Olympique de Marsella en el Stadion Graz-Liebenau. Ambos equipos se reencuentran en un partido que representa una nueva oportunidad para medir fuerzas en el torneo europeo, con antecedentes parejos entre ambos clubes.

En sus dos enfrentamientos previos, cada equipo consiguió una victoria. El antecedente más reciente terminó con triunfo de Sturm Graz por 3-2, un resultado que buscará cambiar el conjunto francés en esta nueva visita.

Los dos llegan después de conseguir victorias en sus respectivas ligas. Sturm Graz goleó 6-1 al Grazer AK en la Bundesliga de Austria, mientras que Marsella venció 5-2 al Angers en la Ligue 1. Sigue la transmisión del partido de Europa League en Claro Sports Premium por YouTube.

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