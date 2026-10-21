¿Qué necesita Isaac del Toro para ganar una medalla olímpica? Rommel Pacheco revela la clave

Tras cerrar 2026 con 12 victorias y un podio en el Tour de France, el mexicano tiene por delante un proceso de clasificación para llegar a la cita olímpica

La temporada 2026 colocó a Isaac del Toro entre los protagonistas del ciclismo internacional, pero su siguiente desafío no dependerá exclusivamente de sus resultados individuales. Con los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 en el horizonte, México enfrenta la tarea de construir un equipo que pueda respaldar al ensenadense en su búsqueda de una medalla, una situación que reconoció Rommel Pacheco, director general de la CONADE, durante una entrevista exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports.

El ciclista de 22 años concluyó el año con 12 victorias profesionales, cuatro títulos de clasificación general y el tercer lugar del Tour de France, además de un quinto puesto en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Montreal. Sus actuaciones lo han convertido en una de las cartas mexicanas rumbo al siguiente ciclo olímpico, aunque todavía deberá superar el proceso de clasificación y contar con una estructura que le permita competir frente a las principales potencias.

En ese sentido, Pacheco reconoció que existe interés en ver a Del Toro representar a México en Los Angeles 2028, pero explicó que el talento del corredor no será suficiente para aspirar a un resultado. El exclavadista señaló que el ciclismo de ruta exige coordinación entre varios competidores y que uno de los objetivos será fortalecer al equipo nacional.

Rommel Pacheco explica qué necesita Isaac del Toro para buscar una medalla en Los Angeles 2028

“Por supuesto que nos encantaría que Isaac participara en los Juegos Olímpicos de Los Angeles. Sería una oportunidad para conseguir un buen resultado, pero no depende únicamente de él. En su prueba necesita el respaldo de un equipo, como se vio en el Mundial, donde existe una estrategia para determinar quién arranca, quién ataca y quién se mantiene en determinada posición. Necesitamos conformar un equipo fuerte y competitivo”, declaró Pacheco en exclusiva para Claro Sports.

Las palabras del funcionario plantean una diferencia entre las competencias profesionales que Del Toro disputa con el UAE Team Emirates-XRG y una eventual participación olímpica con México. Mientras que en su equipo profesional cuenta con corredores que desempeñan funciones específicas durante las carreras, en los Juegos Olímpicos deberá competir con una representación nacional cuya composición dependerá de las plazas obtenidas y de los criterios de selección.

El Campeonato Mundial de Montreal 2026 dejó un antecedente de ese desafío. Del Toro terminó quinto en la prueba de ruta, mientras que los otros mexicanos que participaron en esa competencia no consiguieron completar el recorrido. La necesidad de contar con corredores capaces de acompañarlo y responder a distintos escenarios de carrera aparece como uno de los aspectos que deberán atenderse durante el ciclo olímpico.

Además, la presencia del ensenadense en Los Angeles 2028 todavía no está garantizada. La Unión Ciclista Internacional (UCI) estableció un sistema de clasificación con cuotas por país para las pruebas de ruta y contrarreloj, por lo que México deberá conseguir las plazas correspondientes antes de definir a sus representantes.

José Emilio Rodríguez, el ciclista mexicano que llegará al UAE y forma parte de una nueva generación

Durante la entrevista, Rommel Pacheco también abordó el trabajo que realiza CONADE para impulsar a nuevos ciclistas mexicanos en Europa. Como ejemplo, destacó la incorporación de José Emilio Rodríguez a las categorías de desarrollo del UAE Team Emirates, la misma organización para la que compite Isaac del Toro.

“Uno de los nuevos talentos mexicanos ya fue seleccionado para integrarse a las categorías juveniles del UAE. Este ciclista forma parte de un programa conjunto de CONADE y EFIDEPORTE, mediante el cual varios deportistas llevan más de ocho meses en San Marino, donde viven, compiten y realizan su preparación. Durante el Campeonato Mundial surgieron las conversaciones que permitieron concretar su fichaje. Es parte del trabajo que estamos realizando”, explicó.

Rodríguez, de 18 años, es originario de Colima y se incorporará al UAE Team Emirates Gen Z a partir de 2027. El corredor llega procedente del A.R. Monex Pro Cycling Team y continuará su formación en la categoría sub 23, con la posibilidad de desarrollarse dentro de una de las estructuras del ciclismo internacional.

La llegada de Rodríguez representa una oportunidad para ampliar la presencia mexicana en el ciclismo europeo, aunque su incorporación al UAE Gen Z no significa que tenga asegurado un lugar en la selección para Los Ángeles 2028. Su desarrollo forma parte de un proceso que podría contribuir a fortalecer la base de corredores nacionales en los próximos años.

El respaldo de CONADE a Isaac del Toro y su camino hacia los Juegos Olímpicos

Pacheco también aclaró que, aunque la CONADE no interviene en las actividades profesionales de Del Toro con el UAE, sí ha brindado apoyo cuando el ciclista representa a México. En el Campeonato Mundial de Montreal, el organismo respaldó el traslado del personal que el propio corredor seleccionó para acompañarlo, incluidos su fisioterapeuta, médico, cocinero y mecánico.

Asimismo, el quinto lugar que consiguió Del Toro en la prueba de ruta le otorga el derecho a solicitar una beca de CONADE, de acuerdo con el tabulador del organismo. Para recibir el estímulo, deberá cumplir con los requisitos administrativos y proporcionar la documentación correspondiente.

Con su temporada 2026 concluida, Del Toro tendrá por delante un periodo de recuperación antes de retomar las competencias en 2027. Mientras el ciclista busca dar continuidad a sus resultados con el UAE Team Emirates-XRG, el reto del ciclismo mexicano será desarrollar una representación que pueda acompañarlo en la ruta hacia Los Angeles 2028, donde las aspiraciones de medalla también dependerán del trabajo colectivo.