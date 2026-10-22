Tigres no existe a la ofensiva sin Juan Brunetta: el atacante produce más del 80% de los goles felinos

Su ausencia en la derrota ante León, expuso la ‘Brunettadependecia’ que existe en el cuadro universitario

Brunetta se ha vuelto imprescindible para Tigres. | Claro Sports.

La derrota frente a León dejó mucho más que tres puntos perdidos en el Estadio Universitario. El 0-2 de la jornada 13 del Apertura 2026 puso al descubierto uno de los principales problemas que arrastra Tigres desde el comienzo del semestre: sin Juan Brunetta, el conjunto felino parece quedarse sin argumentos ofensivos. No se trata únicamente de la ausencia de su goleador, sino de un equipo que ha depositado prácticamente toda su producción en un solo futbolista.

Las cifras respaldan una dependencia que resulta difícil de ignorar. Entre Liga MX y Leagues Cup, Tigres ha disputado 16 encuentros y ha marcado apenas 16 goles. De esas 16 anotaciones, 13 llevan la intervención directa de Brunetta, quien acumula ocho tantos y cinco asistencias. En otras palabras, el mediocampista argentino ha participado en el 81.25% de los goles que ha conseguido el conjunto regiomontano durante el segundo semestre de 2026.

La dimensión del problema aumenta cuando se examina lo que sucede alrededor del número 11. Tigres solamente ha conseguido tres goles sin que Brunetta aparezca como anotador o asistente, pese a contar con futbolistas como Rodrigo Aguirre, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Ozziel Herrera y Guillermo Martínez. Los nombres se acumulan en la plantilla, pero las estadísticas muestran que el peso de la definición y del último pase recae sobre el mismo jugador.

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El escenario quedó retratado ante León. Brunetta no estuvo disponible por suspensión, luego de su expulsión frente a Chivas, y Tigres terminó sin anotaciones por quinta ocasión en sus 16 compromisos del periodo analizado. La única ausencia completa del argentino durante este tramo coincidió con una derrota en la que los felinos fueron incapaces de vulnerar la portería rival. Una coincidencia que, a la luz de los números, expone un problema que trasciende un solo resultado.

Juan Brunetta participa en ocho de cada diez goles de Tigres

Los registros individuales del argentino contrastan con las dificultades colectivas. En el Apertura 2026, Brunetta suma siete goles y cuatro asistencias en 12 partidos. Él solo ha marcado la mitad de las 14 anotaciones de Tigres en la Liga MX y ha intervenido directamente en 11, equivalentes al 78.57% de la producción del equipo.

Su participación en la Leagues Cup elevó todavía más el porcentaje. En los tres compromisos que disputó el conjunto universitario, Brunetta consiguió un gol y una asistencia. Tigres marcó solamente dos veces en el certamen internacional y ambas acciones terminaron con la firma del mediocampista: una como goleador y otra como pasador.

El balance conjunto es contundente. Brunetta acumula 13 participaciones directas de gol en 15 encuentros y aproximadamente 1,295 minutos de actividad, lo que significa que interviene en una anotación cada 100 minutos. En contraste, Tigres tiene un promedio colectivo de apenas un gol por partido.

Sin embargo, existe un dato todavía más revelador: de los 16 encuentros del semestre, Tigres únicamente ha conseguido marcar en once. En diez de esos 11 partidos, Brunetta anotó o entregó al menos una asistencia. La única excepción fue la derrota 3-1 frente a Xolos en la jornada inaugural, cuando Ozziel Herrera convirtió el tanto felino.

Es decir, durante prácticamente todo el semestre, cada vez que Tigres encuentra el camino hacia la portería rival, Brunetta aparece directamente involucrado en el marcador. Cuando no lo consigue, los felinos suelen quedarse sin respuestas.

Tigres tiene Brunettadependencia. | Claro Sports.

De Querétaro a Toluca: los goles que mantienen con vida a Tigres

La historia comenzó a tomar forma desde las primeras jornadas. Tras un debut sin participaciones directas frente a Tijuana, Brunetta entregó su primera asistencia del campeonato ante Atlético de San Luis. El beneficiado fue Diego Sánchez, autor de uno de los dos goles universitarios en el empate 2-2.

Una semana después, frente a Querétaro, el argentino volvió a convertirse en el centro de la ofensiva. Primero asistió a Rodrigo Aguirre y posteriormente marcó uno de los dos goles de Tigres, aunque su participación no fue suficiente para evitar la derrota 3-2. El equipo había encontrado en Brunetta a su principal generador de ocasiones, pero los resultados continuaban sin acompañarlo.

El patrón se repitió en la cuarta jornada. Tigres perdió 2-1 frente al Atlas y nuevamente fue Brunetta quien consiguió marcar. Después llegó el enfrentamiento ante Atlante, donde los regiomontanos obtuvieron su primera victoria del campeonato con un 2-0 que tuvo una intervención directa del argentino en ambas anotaciones: asistió a Rodrigo Aguirre y convirtió el segundo tanto.

Contra Necaxa, el número 11 volvió a funcionar como enlace del ataque. Su asistencia permitió que Rodrigo Aguirre marcara en el empate 1-1, mientras que frente a Puebla asumió personalmente la responsabilidad de resolver el encuentro. Brunetta anotó el único gol del triunfo 1-0, una victoria que difícilmente puede entenderse sin su aportación individual.

La dependencia alcanzó otro nivel durante la jornada 11. Tigres derrotó 3-2 a Toluca en el Estadio Universitario, en un partido en el que el argentino convirtió un doblete. Guillermo Martínez marcó el otro tanto, pero dos de los tres goles necesarios para conseguir la victoria volvieron a depender de Brunetta.

Los tres triunfos de Tigres en las primeras 13 jornadas del Apertura 2026 tienen un elemento en común: la intervención directa del argentino. Participó en los dos goles frente a Atlante, anotó el único contra Puebla y firmó un doblete ante Toluca.

Y todavía faltaba su actuación contra Chivas. Durante la jornada 12, Brunetta abrió el marcador en el Estadio Akron, después de recibir un pase de Diego Lainez. Era su séptimo gol del campeonato, pero una expulsión antes del descanso le impidió terminar el encuentro. Tigres jugó toda la segunda mitad con diez hombres, no volvió a marcar y terminó por ceder el empate 1-1.

De los 14 tantos felinos en la Liga MX, solamente tres llegaron sin participación directa del mediocampista: el de Ozziel Herrera ante Xolos, el de Fernando Gorriarán frente a Atlético de San Luis y el de Guillermo Martínez contra Toluca. Los otros once tuvieron a Brunetta como protagonista del último pase o de la definición. Una distribución que deja pocas dudas sobre quién sostiene la producción del conjunto universitario.

Ni en la Leagues Cup pudo escapar Tigres de la dependencia de Brunetta

Tigres se impone en penaltis al Real Salt Lake | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La participación de Tigres en la Leagues Cup 2026 también reflejó la concentración de su ataque. El equipo disputó tres encuentros, todos terminaron empatados y consiguió imponerse en las tres tandas de penaltis para obtener los puntos adicionales.

En su presentación frente a Real Salt Lake, Brunetta abrió el marcador al minuto seis, después de una combinación con Rodrigo Aguirre. El conjunto estadounidense igualó el partido y obligó a definir el punto adicional desde los once pasos. El argentino convirtió su cobro y los felinos terminaron por imponerse 6-5.

La siguiente parada fue Minnesota United. Tigres no consiguió anotar durante los 90 minutos y nuevamente necesitó los penaltis para sumar un punto adicional. Brunetta asumió la responsabilidad de ejecutar el primer disparo de la serie y volvió a convertir, antes de que los universitarios aseguraran el triunfo por 4-2.

La historia tuvo un tercer capítulo frente a Vancouver Whitecaps. Esta vez, el argentino cambió de función y asistió a Rodrigo Aguirre para abrir el marcador al minuto 19. Sin embargo, Tigres volvió a desperdiciar su ventaja, terminó empatado 1-1 y necesitó una tercera tanda de penaltis, en la que Brunetta volvió a acertar su lanzamiento.

Así terminó la participación internacional del conjunto regiomontano: tres empates, dos goles y tres definiciones desde los once pasos. Los dos tantos en tiempo regular tuvieron participación directa de Brunetta, quien además convirtió sus tres disparos en las tandas.

Aunque esas ejecuciones no cuentan dentro de sus estadísticas oficiales de goleo, sí reflejan la recurrencia con la que Tigres encontró en el mismo futbolista una respuesta para resolver situaciones determinantes.

Sin Brunetta, el ataque de Tigres se apagó frente a León

La jornada 13 ofreció una prueba que Tigres no había enfrentado durante el semestre: disputar un partido completo sin su principal referente ofensivo. La tarjeta roja recibida por Brunetta frente a Guadalajara provocó su suspensión y dejó a Víctor Manuel Vucetich con la necesidad de encontrar otras soluciones para enfrentar a León.

La respuesta nunca llegó en el marcador. Ismael Díaz abrió el camino para los visitantes y Díber Cambindo sentenció el 2-0, mientras Tigres acumuló oportunidades sin transformar alguna en gol. El equipo que había concentrado ocho tantos y cinco asistencias en un solo futbolista terminó sin anotaciones cuando tuvo que prescindir de él.

El propio Vucetich reconoció la importancia del argentino después de la derrota. El entrenador identificó la falta de definición como uno de los factores del resultado y señaló sobre Brunetta: “Es el hombre que atraviesa el mejor momento en la definición”.

Su ausencia no explica por sí sola todos los problemas futbolísticos del conjunto universitario. Tigres también había terminado sin marcar ante Santos Laguna, Monterrey y FC Juárez, encuentros en los que Brunetta estuvo sobre el terreno de juego. Pero la derrota ante León sí demostró que, cuando el argentino no está disponible, el equipo todavía no encuentra un futbolista capaz de sustituir su producción.

La responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente sobre el mediocampista. Su tarea consiste en generar juego, asistir y convertir, tres funciones que ha cumplido a lo largo del semestre. El problema aparece cuando el resto del ataque no consigue aportar con la misma regularidad y el equipo termina condicionado por el rendimiento de una sola pieza.

Tigres tiene un goleador, pero necesita recuperar un equipo

Tigres, a punto de estar eliminado de Liguilla | Imago 7

La dependencia de Brunetta representa una contradicción para Tigres. Su futbolista más productivo atraviesa un periodo de rendimiento individual que le permite competir entre los principales goleadores del Apertura 2026, pero esa regularidad no se ha traducido en una posición favorable para los felinos.

Después de 13 jornadas, el conjunto universitario suma apenas 14 puntos y tiene comprometidas sus aspiraciones de alcanzar la Liguilla. La aportación del argentino ha sido suficiente para sostener buena parte de los goles, pero no para compensar los resultados que el equipo ha dejado escapar.

La situación obliga a mirar más allá de las cifras individuales. Rodrigo Aguirre ha conseguido anotaciones a partir de los pases de Brunetta, Guillermo Martínez apareció contra Toluca y otros futbolistas han contribuido en momentos específicos. Sin embargo, ninguno ha mostrado una continuidad comparable a la del mediocampista argentino en la generación directa de goles. Tigres necesita encontrar soluciones para que su ofensiva no dependa exclusivamente de que Brunetta convierta, entregue una asistencia o genere la jugada que termine en gol. De lo contrario, cada partido se convierte en una exigencia adicional para un jugador que ya participa en más de ocho de cada diez anotaciones.

Juan Brunetta ha respondido con ocho goles, cinco asistencias y una presencia constante en los momentos determinantes. Su rendimiento no alcanza para ocultar las dificultades colectivas, sino que las hace todavía más evidentes.

La derrota ante León dejó una fotografía del problema. Un equipo acostumbrado a encontrar soluciones en el mismo hombre tuvo que afrontar 90 minutos sin él y terminó sin marcar. En 16 partidos, Tigres ha producido 16 goles. Brunetta participó en 13. Los otros futbolistas apenas han conseguido tres sin su intervención directa.

La conclusión es tan incómoda como los números que la sostienen: Tigres tiene ataque cuando aparece Juan Brunetta. El desafío es demostrar que puede tenerlo también sin él.