Andrés Gudiño, con mejores números que Kevin Mier en Cruz Azul: los datos que respaldan su titularidad

Los números mantienen abierta la competencia en la portería celeste; Gudiño suma dos titularidades consecutivas antes de visitar a Querétaro

Andrés Gudiño levanta la mano en el arco de Cruz Azul | Claro Sports

Durante más de dos años, la portería de Cruz Azul tuvo un dueño casi permanente. Kevin Mier llegó para el Clausura 2024 y rápidamente se convirtió en el titular, una condición que sostuvo durante cuatro torneos consecutivos y que recuperó incluso después de sufrir una fractura de tibia. El presente Apertura 2026, sin embargo, ha comenzado a presentar un escenario distinto: Andrés Gudiño encadena dos partidos de inicio y vuelve a colocar su nombre en una discusión que durante mucho tiempo parecía cerrada.

Esta vez la competencia no se abrió porque Mier haya desaparecido del panorama. El colombiano continúa siendo el arquero con mayor actividad del equipo en el torneo, con nueve apariciones, mientras Gudiño acumula cuatro. Lo que cambió fue la secuencia reciente. Joel Huiqui decidió utilizar al mexicano ante FC Juárez y Pachuca y recibió como respuesta una goleada 5-0 con el arco en cero y posteriormente una victoria 2-1 en el Estadio Hidalgo.

Andrés Gudiño aprovecha la oportunidad y vuelve a presionar a Kevin Mier

El partido frente a Pachuca condensó buena parte del argumento que hoy acompaña a Gudiño. Cruz Azul defendía una ventaja mínima cuando Salomón Rondón controló dentro del área y sacó un remate de media vuelta que llevaba dirección de gol. Gudiño reaccionó y evitó el empate, una intervención que permitió a La Máquina conservar el 2-1 hasta el final y sumar tres puntos como visitante.

Ese rendimiento llegó inmediatamente después del 5-0 sobre Juárez, el primer partido sin recibir gol del mexicano en este Apertura 2026. Su arranque de torneo había sido distinto: aceptó tres tantos contra Atlante en la jornada 3 y otros tres frente a Toluca en la fecha 10. En sus dos encuentros más recientes, en cambio, únicamente ha recibido un gol, justo cuando Huiqui decidió darle continuidad por primera vez en el campeonato.

¿Qué dicen los números de Andrés Gudiño y Kevin Mier en el Apertura 2026?

Los goles recibidos ofrecen una primera fotografía, pero no cuentan toda la historia de la competencia. Kevin Mier ha permitido 15 tantos en nueve partidos, un promedio de 1.67 por encuentro, mientras que Andrés Gudiño suma siete en cuatro apariciones, cerca de 1.8 por juego. Más allá de eso, la diferencia está en cuánto trabajo afronta cada uno y cómo responde ante los disparos rivales.

Ahí aparece un primer dato favorable para Gudiño. De acuerdo a datos de Sofascore, el mexicano registra 4.3 atajadas por partido, con 17 en total y una efectividad de 70.8%; Mier promedia 3.2 intervenciones, suma 29 y presenta un 65.9% de efectividad. Es decir, Gudiño ha recibido más remates y ha detenido una proporción mayor de ellos. En cuanto al origen de los goles, al colombiano le han marcado 10 veces desde dentro del área y cinco desde fuera, mientras que Gudiño ha permitido cinco tantos en el área y dos mediante disparos exteriores.

La métrica de goles prevenidos, que compara los goles realmente recibidos con los que un guardameta debería conceder según la calidad de los disparos a puerta (xGOT), también ofrece una diferencia. Mier presenta un registro de -3.02, mientras que Gudiño aparece con -0.83. Al tratarse de números negativos, ambos han permitido más goles de los esperados según esta medición, pero el mexicano se encuentra considerablemente más cerca del punto de equilibrio.

Los datos no eliminan la jerarquía que Mier construyó desde su llegada a Cruz Azul ni convierten automáticamente a Gudiño en titular, pero sí ayudan a entender por qué la competencia dejó de ser únicamente una cuestión de rotación. Gudiño ataja más por partido, tiene un porcentaje de efectividad superior y su déficit respecto a los goles esperados es menor, además de llegar respaldado por dos encuentros consecutivos en los que La Máquina únicamente recibió una anotación.

Los números de Gudiño vs Mier en Cruz Azul A2026 | Claro Sports

Los errores de Andrés Gudiño y Kevin Mier en el Apertura 2026

Si el análisis se reduce únicamente a las fallas visibles del actual torneo, Andrés Gudiño también aparece con ventaja respecto a Kevin Mier. El mexicano ha recibido siete goles en cuatro partidos, pero solo uno puede atribuirse directamente a una mala decisión suya: el 0-1 del Atlante en la jornada 3. En aquella acción, Luis Puente atacó un balón enviado hacia el costado, Gudiño salió de su portería y el delantero lo anticipó por arriba para abrir el marcador al minuto 44.

🐴🔥 ¡Goooooool del Atlanteeeeeeeee! Puente tiene a los Potros arriba en el marcador! 🐴🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/KVCD6uDXC5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 2, 2026

El caso de Mier presenta más episodios en los que su intervención tuvo incidencia en el gol rival. Contra Puebla tuvo responsabilidad en un disparo de larga distancia que terminó entrando a su portería, mientras frente al América dejó un rebote después de un remate de Alejandro Zendejas que no parecía representar demasiado peligro. La pelota quedó disponible dentro del área y Miguel Borja aprovechó para convertir el tercer tanto azulcrema.

¡Debut y gol para Miguel Borja! 😮‍💨👌 pic.twitter.com/gKeUctNjx5 — Club América (@ClubAmerica) September 13, 2026

La jugada contra Monterrey tuvo una responsabilidad compartida. Jeremy Márquez retrasó el balón hacia Mier con un pase que dejó al colombiano bajo presión; el arquero controló con el pecho y, cuando buscó despejar, dos futbolistas de Rayados ya habían cerrado el espacio. La pelota quedó en los pies de César Garza, quien remató de primera con la portería vacía. El origen de la acción estuvo en un pase comprometido, aunque la resolución de Mier tampoco permitió corregir el problema.

¿De dónde vienen las críticas a Kevin Mier? Los errores que han marcado su etapa en Cruz Azul

Cuando Kevin Mier llegó a Cruz Azul para el Clausura 2024, una de sus principales fortalezas fue precisamente aquello que hoy también forma parte del debate: su juego con los pies. El colombiano podía colocarse varios metros fuera del área, participar como un defensor más y permitir que La Máquina iniciara ataques desde el fondo con balón controlado. A esa característica añadió capacidad bajo los tres postes, cualidades que rápidamente lo colocaron entre los guardametas con mayor reconocimiento dentro de la Liga MX y explicaron por qué se convirtió en indiscutible de Martín Anselmi desde su primer torneo.

El problema no ha sido tanto su propuesta como el momento en el que han aparecido algunas de sus equivocaciones. Mier ha acumulado fallas en Clásicos, Liguillas y encuentros que terminaron definiéndose por detalles. Una de las más recordadas ocurrió en la semifinal de vuelta del Apertura 2024 frente al América, cuando Richard Sánchez detectó al colombiano adelantado y lo sorprendió con un disparo prácticamente desde media cancha.

¡Que la cuelguen en el Louvre!🖼️🎨



¡Vaya momento para los Azulcremas! Revivan esta auténtica OBRA DE ARTE de Richard Sánchez.🦅📹@CruzAzul 0(0)-2(2) @ClubAmerica#NuestraFiesta. pic.twitter.com/rjGhpkoVz5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 9, 2024

En otra semifinal contra las Águilas, en el Clausura 2025, el arquero perdió el control del balón dentro de su área y, al intentar recuperarlo, terminó contactando a Rodrigo Aguirre; después de la revisión del VAR se señaló un penalti que influyó directamente en la eliminación cementera.

¡FIN A LA POLÉMICA!📸



El lente de @alejandrasua capturó la secuencia perfecta y desde un ángulo inédito que elimina las dudas sobre el penal de Kevin Mier a Rodrigo Aguirre🔥 pic.twitter.com/Isk2DfnSsg — Claro Sports (@ClaroSports) May 19, 2025

El patrón volvió a aparecer en mayo de 2026 contra Chivas. Mier parecía tener controlado un disparo de Ricardo Marín, pero el balón se le escapó de las manos al momento de caer y quedó disponible para Santiago Sandoval, quien marcó dentro del área. Cruz Azul consiguió avanzar aquella eliminatoria, pero el error volvió a colocar al guardameta en el centro de la discusión precisamente por producirse durante una fase decisiva del campeonato.

¡El primer gol del partido fue para las @Chivas! ❤️🤍



Tercer gol de Santi Sandoval en esta Liguilla. 🐐#LaFiestaDeLaAfición✨ | #SFCAZCHI | #SFIDA pic.twitter.com/kY5ypOBKB7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 14, 2026

Las equivocaciones tampoco se han limitado a la Liguilla. Frente al Atlas, en la fase regular del Apertura 2025, Cruz Azul intentó salir desde su propia cancha y Willer Ditta retrasó el balón hacia Mier, quien se encontraba fuera del área. El colombiano no logró controlar correctamente y Eduardo Aguirre aprovechó para marcar con la portería descubierta; durante ese mismo encuentro volvió a ser señalado en otra de las anotaciones rojinegras.

Lo del Mudo cuando enfrenta a La Máquina es increíble.🤐



Aquí está el gol de Aguirre con el que se abrió el marcador.🦊🆚🚂#J2 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición. pic.twitter.com/EH1uCG09ZK — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 20, 2025

Más recientemente, contra Monterrey el 19 de septiembre de 2026, intentó nuevamente resolver con los pies bajo presión, perdió la pelota fuera de su área y César Garza convirtió el gol de la derrota 1-0. Un error compartido con Jeremy Márquez, quien comprometió al cafetero en la salida. A esos episodios se suma una mala intervención en la Leagues Cup 2024 ante Philadelphia Union después de una salida comprometida con Gonzalo Piovi.

Joel Huiqui mantiene abierta la competencia en la portería de Cruz Azul

El técnico cementero ha evitado presentar los últimos dos partidos como un cambio definitivo de jerarquía. Tras vencer a Pachuca explicó: “Hoy lo que yo considero y lo que propuse para estos dos partidos fue que jugara Andrés también porque él tiene la capacidad para hacerlo, así como Kevin lo puede hacer sin problema”.

Huiqui amplió la idea al señalar: “Esa es una gran ventaja, la de tener dos grandes porteros que han demostrado que, cuando les ha tocado jugar, lo hacen bastante bien; la competencia sigue para todos. Para mí, lo más importante es que el equipo gane, que quien decidamos que entre al partido y quien entre de cambio muestre su mejor versión”. Bajo ese escenario, el arco se ha convertido en otro puesto sujeto al rendimiento inmediato.

Gudiño ya sabe lo que significa ganarse la portería de Cruz Azul

La situación tampoco es nueva para el mexicano. Gudiño llegó al primer equipo después de pasar por Cruz Azul Hidalgo, debutó en julio de 2021 y posteriormente tuvo una etapa en Tepatitlán. Su mayor continuidad llegó en el Apertura 2023, cuando disputó 14 partidos y desplazó a Sebastián Jurado durante un torneo en el que el equipo terminó la fase regular en la antepenúltima posición.

Con la llegada de Mier, sus oportunidades volvieron a reducirse. El colombiano jugó todos los partidos del Clausura y Apertura 2024 y prácticamente todo el Clausura 2025. La fractura sufrida por Mier modificó el escenario posteriormente: Gudiño fue titular de la jornada 1 a la 11 del Clausura 2026, Mier volvió para la fecha 12 y Gudiño recuperó el puesto en la 13 y 14, antes de ceder nuevamente el lugar cuando el sudamericano completó su recuperación y volvió para el tramo decisivo.

La siguiente decisión llegará el domingo 25 de octubre, cuando Cruz Azul visite a Querétaro a las 19:00 horas en La Corregidora. Huiqui deberá definir si mantiene por tercer partido consecutivo a Gudiño o devuelve el arco a Mier. La competencia interna mete presión en el marco celeste.