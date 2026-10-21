El sueño de Frida Weber en Dakar 2026: una medalla y hacer crecer el remo mexicano

La mexicana competirá en single y doble mixto en Dakar, donde busca ganar experiencia y comenzar su camino rumbo a Los Angeles 2028

Frida Weber debuta en remo costero con un sueño. Cortesía

La mexicana Frida Weber ve en su participación en el debut del remo costero en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar una oportunidad para darse a conocer, adquirir experiencia e incluso soñar con la posibilidad de pelear por una medalla en la justa.

“Muy contenta, muy feliz. Ya fui a un campamento en San Diego para prepararme, para darlo todo en Dakar. Espero un buen resultado. Yo tengo mucha fe en que se me puede dar, entonces una medalla olímpica no estaría nada mal”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Frida tiene cuatro años en el remo y hace 12 meses descubrió que la modalidad costera era más dinámica, rápida y divertida, pese a que en un inicio le dio miedo. Al final, se aferró al sueño olímpico juvenil que la llevará a competir en el single y en el doble mixto en Dakar.

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“Me emocionaba bastante, o sea, ver cómo todos mis sueños se han cumplido y, la verdad, o sea, en shock, la verdad, viendo la magnitud del evento y muy feliz, la verdad”, relató.

La regiomontana se prepara en Santiago y aprovecha el remo convencional para trabajar sus brazadas en el bote, ahora con el reto de trasladarlas al mar. A esto se suma una característica de la modalidad costera: correr desde la línea de salida y al final del recorrido en el agua para llegar a la meta.

“En el Nacional nos dijeron del remo costero: ‘Pruébenlo porque es la nueva modalidad’, y dije: ‘No, qué miedo’. Entonces, en ese momento no lo intenté. Luego, en 2025, hicieron una convocatoria para el Mundial, pero era para mayores de 17 y pues yo no tenía la edad, no fui. Y en 2026, en la Olimpiada Nacional, nos dicen: ‘El primero que quede es el que va’. Y quedé primera de 25. Fue todo gracias a Dios, la verdad, o sea, porque iba perdiendo y al final gané”, explicó.

Frida es consciente de que el remo mexicano es uno de los mejores del mundo y aprovechará la justa juvenil para convertirla en su trampolín dentro de una nueva disciplina que debutará en Los Angeles 2028 y de la que busca formar parte de la historia.

“Gracias a que Kenia Lechuga ha estado ganando, se reconoce el remo convencional, se ha hecho mucho más grande y espero también, por mi parte, hacerlo para que México, en el remo de costa, también se haga mucho más grande, porque pues también es una gran disciplina”, acotó.