Rommel Pacheco defiende a la CONADE: “Tenemos listos 11 millones de pesos” para Dakar 2026

El director de la CONADE aclaró la controversia por los recursos destinados a los Juegos Olímpicos de la Juventud y defendió el apoyo a los atletas

La controversia entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) por el financiamiento de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 sumó un nuevo capítulo. Rommel Pacheco, director general de la CONADE, respondió en exclusiva para Peloteando, de Claro Sports, a los señalamientos sobre la falta de recursos para la delegación mexicana que participará en la competencia, programada del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

El exatleta olímpico aseguró que su administración entregó 60 millones de pesos al COM para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y que tiene disponibles otros 11 millones para Dakar. Además, explicó los procedimientos administrativos que deben cumplirse para ejercer recursos públicos, defendió las becas otorgadas a los deportistas y manifestó su disposición para establecer mesas de trabajo con el organismo encabezado por María José Alcalá.

Rommel Pacheco responde a las críticas del COM y pide priorizar los resultados deportivos

En su intervención, Pacheco sostuvo que las diferencias entre instituciones no deberían desplazar la atención de los resultados deportivos. El funcionario defendió el trabajo realizado durante sus dos años al frente de la CONADE y afirmó que se han incrementado los apoyos destinados a becas, campamentos y competencias internacionales.

“El deporte necesita hablar de cosas positivas, de los resultados de nuestros atletas, de lo que queremos conseguir y del apoyo que están teniendo, que ha sido histórico desde hace dos años que me toca encabezar la administración. Los invito a que hagan enlaces con Osmar, nuestro campeón de clavados; con Gabi Rodríguez, de tiro; con Alegna, con Yareli y con todos nuestros atletas que están dando resultados. Pregúntenles directamente cómo están sus apoyos, cómo hemos mejorado sus becas, sus campamentos y sus competencias, para que la gente conozca lo que realmente están recibiendo“, expresó.

El director de la CONADE consideró necesario aclarar las cifras que han generado diferencias con el COM, aunque insistió en que las controversias administrativas no deben convertirse en el tema principal del deporte mexicano. Aseguró que su intención es presentar documentación y evitar que se difunda información que, desde su perspectiva, no refleja las acciones realizadas por su administración.

“Estas controversias y situaciones entre instituciones son de lo que menos deberíamos estar hablando. Salgo a aclarar la información que tenemos para disipar las dudas, pero no quisiera que esto se propagara porque debemos estar hablando de cosas positivas. No se trata de lo que diga el Comité Olímpico o de lo que diga la CONADE; nosotros estamos presentando hechos, formatos y evidencia, no solamente palabras“, añadió.

También reconoció la participación de empresas privadas en el financiamiento de las delegaciones nacionales. Pacheco felicitó a los patrocinadores que se han incorporado al deporte mexicano, aunque rechazó que su participación se utilice como argumento para afirmar que la CONADE no ha respaldado a los jóvenes seleccionados.

¿Qué pasó con los 60 millones de pesos que la CONADE entregó al COM?

Uno de los principales puntos de la entrevista fue la diferencia entre los recursos que la CONADE asegura haber entregado y las cantidades mencionadas inicialmente por el Comité Olímpico Mexicano. Pacheco afirmó que la dependencia transfirió 60 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero que en distintas declaraciones públicas se había señalado una aportación de 40 millones.

“El Comité Olímpico Mexicano recibió 60 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí tengo la evidencia. En diferentes ocasiones se informó que la CONADE solamente les había dado 40 millones. Tenemos notas del 13 de abril, 22 de julio, 10 de agosto y 17 de octubre. Hay una diferencia de 20 millones de pesos que lo único que estamos pidiendo es que se aclare, porque se trata de recursos públicos que tenemos la obligación de administrar y comprobar correctamente“, explicó.

En entrevista con Claro Sports en W Radio, María José Alcalá reconoció que había cometido un error al mencionar los 40 millones y confirmó que el organismo recibió 60 millones para Santo Domingo. Sin embargo, la presidenta del COM sostuvo que la totalidad de esos recursos estaba comprometida para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que no podía considerarse dinero disponible para Dakar.

Sobre este punto, Pacheco explicó que el COM cuenta hasta diciembre para presentar la comprobación correspondiente y planteó un escenario en el que parte de los recursos pudiera recuperarse mediante los procedimientos administrativos previstos. “Ellos tienen hasta diciembre para su comprobación. Si fuera el caso de que utilizaron 40 millones y sobraron 20, esos recursos se reintegran, se hace un nuevo convenio y se podrían volver a utilizar. Si se ocuparan 11 millones de esos 20, todavía quedarían nueve millones. Pero si ejercieron la totalidad de los 60 millones, tienen el plazo para comprobarlo y nosotros ya realizamos una nueva gestión para disponer del recurso solicitado“, puntualizó.

El funcionario reiteró que su responsabilidad incluye la rendición de cuentas y que, independientemente de la relación entre ambas instituciones, los montos deben quedar debidamente justificados. La diferencia entre las cifras mencionadas inicialmente y los recursos efectivamente ejercidos constituye uno de los puntos centrales de la controversia.

CONADE asegura tener disponibles 11 millones de pesos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Respecto al financiamiento de la delegación juvenil, Pacheco explicó que las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Mexicano deben presentar sus necesidades presupuestarias mediante una planeación anual, habitualmente preparada entre septiembre y diciembre, para que los recursos puedan gestionarse desde el inicio del ejercicio siguiente.

En el caso de Dakar 2026, detalló que la primera solicitud fue recibida en marzo por aproximadamente 5.2 millones de pesos. Posteriormente, el 4 de septiembre se recibió una nueva petición por alrededor de 11.1 millones de pesos, cantidad que representó un incremento cercano a 5.9 millones respecto al planteamiento original. “La primera solicitud que se presentó en marzo fue por cinco millones de pesos y el 4 de septiembre ingresaron otra por 11 millones. La administración pública requiere un proceso para poder disponer de los recursos. No funciona con una solicitud de dinero para el día siguiente. Nosotros hicimos las gestiones necesarias para agilizar todos los procedimientos y tener disponibles esos 11 millones para la participación de los atletas”, señaló.

Pacheco aseguró que el dinero se encuentra listo para su transferencia y que, si existen impedimentos administrativos para que el COM pueda recibirlo, estos deben resolverse dentro de los procedimientos correspondientes. El titular de la CONADE rechazó que la institución haya decidido dejar sin respaldo económico a la delegación mexicana, aunque reconoció que la disponibilidad presupuestaria y la recepción de los recursos son etapas distintas.

“Nosotros tenemos listos los 11 millones de pesos para que puedan utilizarlos. Si por cuestiones del Comité Olímpico no pueden recibir el recurso, no es algo que esté en nuestras manos. Decir que la CONADE no está apoyando a estos atletas es una falsedad, porque han tenido becas, apoyo para su desarrollo y preparación, campamentos y competencias que les han permitido clasificarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud”, indicó.

La postura contrasta con la presentada por el COM, que aseguró haber recibido una respuesta negativa a principios de octubre, cuando necesitaba cubrir los compromisos de transporte y alojamiento. El organismo olímpico informó que el costo de la participación mexicana ascendió a 13.8 millones de pesos, financiados en un 70% por patrocinadores y el 30% restante con recursos propios.

Rommel Pacheco descarta un conflicto con María José Alcalá y anuncia becas de 12 meses

Aunque las declaraciones de ambas instituciones han evidenciado diferencias en la administración de los recursos, Rommel Pacheco negó mantener un conflicto personal o institucional con María José Alcalá. Aseguró que las puertas de la CONADE permanecen abiertas para establecer acuerdos y que incluso se extendió una invitación al COM para organizar el abanderamiento de la delegación nacional.

“Yo tengo las puertas abiertas de la CONADE. Ya les mandamos una invitación para organizar el abanderamiento. No tengo ningún problema en sentarme, platicar y resolver las diferencias. El próximo año vienen los Juegos Panamericanos y en 2028 los Juegos Olímpicos. Lo que debemos poner siempre al centro son los atletas, por encima de cualquier institución“, declaró.

El funcionario también reveló una alternativa para entregar los apoyos económicos destinados a Dakar. Si el Comité Olímpico Mexicano no puede recibir los recursos gestionados, la CONADE contempla otorgar una beca directa durante 12 meses a los 62 deportistas que integran la delegación juvenil. De acuerdo con Pacheco, esta medida permitiría que el dinero llegara directamente a los seleccionados.

“Tomamos la decisión de que, si el Comité Olímpico no puede recibir el recurso que hubiéramos destinado a los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo entregaremos directamente a los atletas mediante una beca de 12 meses. Al final, el deportista saldrá beneficiado porque tendría un recurso extra, además de su participación en los Juegos. Toda la delegación está participando y no hay atletas que se hayan quedado sin competir por esta situación”, sostuvo.

Pacheco reiteró su disposición para instalar mesas de trabajo y resolver cualquier diferencia mediante el diálogo. Como ejemplo de los asuntos que considera prioritarios, mencionó la preparación de los 62 representantes mexicanos en Dakar, sus posibilidades de medalla y el proceso rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Me encantaría estar hablando de nuestros 62 atletas, de sus posibilidades de medalla y de lo que sigue rumbo a los Juegos Panamericanos. También de los Juegos Autóctonos e Indígenas que inauguramos en Palenque, de nuestra pareja varonil de voleibol de playa que le ganó a Estados Unidos y consiguió la medalla de oro, y de todos los resultados que se están dando. Por parte de la CONADE y personalmente no tengo ningún conflicto con el Comité Olímpico. Yo vengo del movimiento olímpico y estoy aquí para apoyar“, agregó.

¿Qué apoyos otorga la CONADE a los atletas y cuáles son las funciones del COM?

Durante la entrevista, Rommel Pacheco explicó las facultades de cada organismo en la preparación y participación de los deportistas. De acuerdo con el funcionario, la CONADE tiene entre sus responsabilidades financiar y acompañar los procesos de desarrollo deportivo, mientras que las federaciones y los organismos olímpicos competentes realizan las inscripciones a las diferentes competencias internacionales.

“La CONADE les da becas, seguros privados de gastos médicos mayores, campamentos, competencias, entrenadores, médicos, fisiatras, concentraciones y lo que requieren para su preparación. Pero quien inscribe a los atletas en los campeonatos mundiales es su federación, porque ellos realizan los procesos selectivos. La CONADE no tiene la facultad de inscribirlos en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos de la Juventud, Olímpicos o de Invierno. Nosotros nos encargamos del apoyo, el desarrollo y la formación, pero la inscripción corresponde a otras instancias”, explicó.

Pacheco defendió el modelo de planificación deportiva implementado por su administración, que contempla reuniones entre federaciones, entrenadores, atletas y especialistas del área metodológica de la CONADE. Según explicó, en estas sesiones se determinan los campamentos, competencias de preparación, eventos clasificatorios y recursos necesarios, a partir de los objetivos de cada disciplina.

“Nos sentamos con las federaciones, llamamos a los entrenadores, a los atletas y, junto con el área metodológica y científica, tomamos decisiones sobre qué campamentos necesitan, a qué competencias deben asistir y cuáles son sus eventos de clasificación. Con ese plan se hace un presupuesto y se programa la distribución de los recursos. No se puede improvisar una competencia de un día para otro y pedir más dinero sin un proceso administrativo“, puntualizó.

El titular de la CONADE consideró que este modelo contribuyó a la actuación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación conquistó 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, la mayor cosecha de su historia en la competencia. También destacó la importancia del acompañamiento médico, científico y técnico durante el ciclo olímpico.

Sobre el respaldo económico individual, Pacheco aseguró que una de las primeras medidas de su gestión fue duplicar o mejorar las becas de los deportistas y destinar 100 millones de pesos adicionales al presupuesto ordinario de este rubro, con el objetivo de fortalecer la entrega directa de recursos.

“Una de las primeras acciones que hicimos fue mejorar y duplicar las becas. Del presupuesto ordinario que teníamos para becas, aumentamos 100 millones de pesos adicionales para entregar el apoyo directamente a los atletas. Siempre voy a poner al deportista por encima de cualquier federación, comité olímpico, paralímpico o institución, para que no se repitan las historias del pasado y el atleta tenga voz, voto y decisión sobre lo que ocurre en su preparación”, aseguró.

Finalmente, Pacheco invitó a los medios de comunicación y al público a conocer las condiciones de entrenamiento de los seleccionados nacionales en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde numerosos atletas realizan sus concentraciones. “Cuando quieran visitar a los atletas, muchos están concentrados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Que la gente los conozca, vea cómo entrenan, qué comen, cómo descansan y cómo reciben sus terapias físicas. Estoy encantado de poder platicar, explicar cómo funciona el deporte y que la gente conozca de qué manera estamos apoyando a nuestros deportistas”, concluyó el director de la CONADE en Peloteando.