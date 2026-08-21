México cae ante Canadá, pero sigue vivo: Brasil lo espera en semifinales rumbo a Los Angeles 2028

La selección mexicana terminó segunda del Grupo B y enfrentará a Brasil este sábado en la Arena Astros de Guadalajara

México cerró la fase de grupos con derrota ante Canadá | FIBA

La selección mexicana femenil de básquetbol sufrió su primera derrota en el Preclasificatorio Olímpico FIBA 2026, después de caer 70-64 frente a Canadá en el cierre de la fase de grupos disputado en la Arena Astros de Guadalajara, Jalisco. Pese al resultado, México se mantiene en la pelea por el título y por el boleto que entrega el certamen para continuar el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

México llegó al encuentro con su lugar asegurado en semifinales, pero tenía enfrente la posibilidad de terminar como líder del Grupo B. Canadá tomó la iniciativa desde el primer cuarto con un parcial de 23-18 y llegó al descanso con ventaja de 41-36, después de que ambos conjuntos anotaran 18 puntos durante el segundo periodo. El representativo nacional tuvo que remar contracorriente desde los primeros minutos ante un rival que permaneció al frente durante 34 minutos y 35 segundos.

La reacción mexicana apareció después del medio tiempo. El equipo nacional ganó el tercer cuarto por 17-16 y logró mantenerse a cuatro puntos de distancia, con un marcador de 57-53 antes de los últimos diez minutos. La diferencia no permitió que Canadá se despegara por completo, pero el conjunto norteamericano encontró las posesiones necesarias durante el cierre para conservar la ventaja y llevarse también el último periodo por 13-11.

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Mariana Valenzuela encabezó la producción ofensiva de México con 19 puntos, la misma cantidad que registró Yvonne Ejim como máxima anotadora de Canadá. El partido mantuvo diferencias reducidas en varios apartados: Canadá terminó con 40 por ciento de efectividad en tiros de campo, mientras México registró 38 por ciento. El equipo canadiense tuvo una ventaja máxima de nueve unidades y el encuentro presentó siete empates a lo largo de los cuatro cuartos.

La derrota dejó a México en el segundo puesto del Grupo B, detrás de Canadá, pero no modificó el objetivo principal conseguido durante la primera ronda: avanzar a las semifinales del torneo celebrado en casa. La selección mexicana había iniciado su participación con un triunfo de 61-58 frente a Filipinas y posteriormente aseguró su presencia entre los cuatro mejores antes de enfrentarse a Canadá por el primer lugar del sector.

México vs Brasil: una semifinal por mantenerse en el camino a Los Angeles 2028

El segundo lugar del grupo colocó a México frente a Brasil, líder del Grupo A. La semifinal está programada para el sábado 22 de agosto a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, nuevamente en la Arena Astros de Guadalajara. La otra llave enfrentará a Canadá con Nueva Zelanda a partir de las 17:30 horas, por lo que al terminar la jornada quedarán definidas las dos selecciones que disputarán el campeonato.

El historial reciente coloca otro reto frente al conjunto mexicano. De acuerdo con los registros de FIBA, Brasil derrotó a México 84-61 en los cuartos de final de la AmeriCup 2025 y también se impuso 83-61 en la misma instancia durante la edición de 2023. Ahora ambas selecciones volverán a encontrarse, pero con un lugar en la final del Preclasificatorio Olímpico en juego.

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El partido ante Brasil representa un paso más dentro de una ruta que todavía no entrega una plaza directa a los Juegos Olímpicos. El campeón del torneo de Guadalajara avanzará a los FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments de 2028, instancia en la que se repartirán los boletos para Los Angeles 2028. México necesita primero superar la semifinal y después ganar la final del domingo 23 de agosto para asegurar ese lugar en la siguiente fase del proceso olímpico.

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