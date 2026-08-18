México firma gran reacción en Guadalajara y vence a Filipinas en el Clasificatorio FIBA

El conjunto tricolor llegó a estar 15 puntos abajo, pero cambió el rumbo del encuentro en la segunda mitad ante su afición en la Arena Astros

México viene de atrás para imponerse a Filipinas en Guadalajara | FIBA

México tuvo que remar contra corriente para comenzar con una victoria su participación en el Grupo B del Clasificatorio FIBA al Preolímpico femenil. La selección mexicana reaccionó después de una complicada primera mitad y derrotó 61-58 a Filipinas en la Arena Astros de Guadalajara, en un encuentro que se resolvió durante un cuarto periodo en el que las locales cambiaron por completo el rumbo del marcador.

El inicio dejó mejores sensaciones para el conjunto asiático. Las asiáticas se llevaron el primer cuarto por 22-16, aprovechando sus oportunidades para establecer la primera diferencia importante de la noche. El combinado nacional consiguió mantenerse a distancia, pero tuvo problemas para contener a unas rivales que encontraron mayor continuidad ofensiva durante los primeros diez minutos.

La situación se complicó todavía más durante el segundo periodo. Filipinas volvió a superar a las anfitrionas, esta vez con un parcial de 15-9 que mandó el partido al descanso con ventaja de 37-25 para las visitantes. Durante el encuentro, el conjunto filipino llegó a establecer una máxima diferencia de 15 unidades y registró una racha de 13 puntos consecutivos.

México se fue al descanso con la necesidad de modificar el ritmo de un partido que se le escapaba. Las filipinas habían comandado prácticamente toda la primera mitad y obligaban al equipo tricolor a buscar una reacción desde la defensa, mientras la diferencia de 12 puntos dejaba poco margen para cometer nuevos errores durante los últimos 20 minutos.

La respuesta comenzó a aparecer en el tercer cuarto. La quinteta azteca incrementó su producción y ganó el periodo 15-10, suficiente para reducir la desventaja y entrar a los últimos diez minutos con un marcador de 47-40. Las locales todavía estaban siete puntos abajo, pero habían logrado frenar el impulso con el que Filipinas había dominado la primera mitad.

La Arena Astros terminó siendo escenario de la remontada durante el último cuarto. México encontró su mejor versión ofensiva precisamente cuando más la necesitaba y anotó 21 puntos, mientras limitó a Filipinas a solamente 11. El partido comenzó a cerrarse hasta transformar una desventaja que parecía considerable en una pelea posesión por posesión.

El desenlace reflejó lo cerrada que terminó siendo la batalla. México alcanzó una ventaja máxima de apenas tres puntos, justamente la diferencia con la que terminó el encuentro, y consiguió una racha de 12 unidades sin respuesta durante el partido. Las cifras oficiales registraron ocho cambios de liderato y cinco empates, aunque Filipinas estuvo al frente durante 31 minutos y 58 segundos, frente a solo 3:25 de las mexicanas.

Anisa Jeffries fue la principal referencia ofensiva de México al terminar con 22 puntos, la cifra más alta entre las jugadoras del conjunto local. Por Filipinas, Jack Animam encabezó la producción anotadora con 13 unidades, pero su aportación no fue suficiente para detener la reacción mexicana en los minutos decisivos.

La selección mexicana femenil terminó con 37 por ciento de efectividad en tiros de campo, frente al 35 por ciento de Filipinas, además de registrar 48.7 por ciento en lanzamientos de dos puntos. Las locales no tuvieron su mejor noche desde el perímetro, con 17.4 por ciento de efectividad en triples, pero compensaron esa falta de puntería con la reacción defensiva que les permitió cambiar la historia después del descanso.

El marcador final de 61-58 confirmó una remontada construida después de perder los primeros dos cuartos y llegar 12 puntos abajo al medio tiempo. Frente a mil 445 aficionados en Guadalajara, México pasó de anotar solamente 25 unidades durante la primera mitad a conseguir 36 en la segunda, incluidos 21 en el periodo definitivo, para comenzar con una victoria que llegó después de una gran reacción ante Filipinas.

Te puede interesar: