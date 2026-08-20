México vence a Senegal y asegura semifinales del Preclasificatorio Olímpico

Mariana Valenzuela encabezó el ataque mexicano en un triunfo que mantiene al equipo invicto antes de enfrentar a Canadá

México no falla ante Senegal y da otro paso rumbo a Los Angeles 2028 | FIBA

La selección mexicana de báquetbol femenil aseguró su clasificación a las semifinales del Preclasificatorio Olímpico FIBA 2026 después de vencer 79-65 a Senegal en la Arena Astros de Guadalajara. El representativo nacional consiguió su segunda victoria consecutiva dentro del Grupo B y mantuvo su paso invicto en el certamen, resultado que garantiza su presencia entre los cuatro equipos que continuarán en la lucha por avanzar en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Senegal comenzó con ventaja de 4-0, pero la reacción mexicana apareció rápidamente. Mariana Valenzuela conectó un triple y Mayra Gil agregó una canasta de dos puntos para colocar al conjunto local al frente, posición que ya no abandonaría durante el resto del encuentro. México aprovechó ese momento para ampliar la diferencia y cerró el primer periodo con ventaja de 27-11, después de imponer el ritmo durante buena parte de los primeros diez minutos.

La respuesta africana apareció durante el segundo cuarto. Senegal modificó su defensa y consiguió limitar la producción ofensiva mexicana para llevarse el parcial 17-13. A pesar de esa reacción, México conservó una ventaja de 40-28 al descanso y evitó que su rival redujera de manera considerable la diferencia. El trabajo de las senegalesas cerca de la pintura y en los rebotes permitió equilibrar por momentos el trámite, pero la ventaja construida por las mexicanas durante el primer cuarto permaneció intacta.

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México recuperó el control después del medio tiempo. El tercer periodo terminó 22-13 para el cuadro nacional, que llegó al último cuarto con una diferencia de 62-41. La selección anfitriona mantuvo circulación de balón y encontró diferentes opciones para sumar puntos, mientras Senegal volvió a depender de acciones individuales para mantenerse en el encuentro. La ventaja mexicana llegó a ser de 26 unidades y el equipo estuvo al frente durante 37 minutos y 32 segundos, de acuerdo con las estadísticas oficiales de FIBA.

Senegal todavía produjo su mejor parcial en el último cuarto y superó a México 24-17, aunque el margen acumulado durante los tres periodos anteriores resultó suficiente. El conjunto mexicano administró la diferencia hasta sellar el triunfo por 79-65 ante los 2 mil 273 aficionados presentes en la Arena Astros. México terminó con 40 por ciento de efectividad en tiros de campo y 46.9 por ciento desde la línea de tres puntos, cifras registradas por FIBA después del encuentro.

En el apartado individual, Mariana Valenzuela encabezó la producción mexicana con 13 puntos y siete rebotes, mientras Mayra Gil aportó 12 unidades. La distribución ofensiva permitió al conjunto nacional mantener la ventaja después del impulso inicial. Senegal encontró respuesta principalmente en Cierra Dillard, pero no consiguió revertir el escenario construido desde el primer periodo. México volvió a encontrar puntos en diferentes integrantes de su rotación y consiguió sostener el control del marcador durante prácticamente toda la noche.

La victoria también definió anticipadamente a los dos clasificados del Grupo B. Canadá y México llegaron a dos triunfos sin derrota y aseguraron matemáticamente su presencia en las semifinales, mientras Senegal y Filipinas quedaron con marca de 0-2 después de sus primeros dos compromisos. Ahora, el duelo entre México y Canadá en el cierre de la fase de grupos determinará el primer lugar del sector y, con ello, el cruce que tendrá cada selección en la siguiente ronda.

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El Preclasificatorio Olímpico se disputa del 17 al 23 de agosto en Guadalajara y reúne a ocho selecciones divididas en dos grupos. Los dos primeros lugares de cada sector avanzan a las semifinales y solamente el campeón del torneo conseguirá un boleto para los Torneos Preolímpicos Femeniles FIBA programados para febrero de 2028. México ya cumplió con el primer objetivo al instalarse entre los cuatro mejores y ahora continuará su recorrido frente a Canadá antes de conocer al rival que enfrentará por un lugar en la final.

Christian Pardo resalta la defensa, los triples y la concentración del equipo

Christian Pardo, coach de la selección mexicana de básquetbol, destacó la respuesta colectiva mostrada frente a Senegal después del encuentro anterior ante Filipinas. La entrenadora señaló que México mejoró en aspectos como la defensa, los tiros de tres puntos y los tiros libres, además de destacar la concentración de las jugadoras ante un partido que podía asegurar matemáticamente el boleto a semifinales antes del cierre de la fase de grupos frente a Canadá.

“Muy contenta por el resultado. Creo que todo lo que no hicimos contra Filipinas en este juego nos salió muy bien, la defensa, los triples, los tiros libres. Creo que hicimos un gran trabajo en equipo y pues, eso es el resultado. Las jugadoras estuvieron trabajando sobre el tema de la concentración y sobre todo, la importancia del juego, porque ganando este partido ya nos metía a nosotros en semifinales, independientemente del juego de mañana contra Canadá. Y la verdad es que las jugadoras están muy conscientes de eso. Ellas están muy concentradas en este torneo preolímpico, y los resultados se están dando”.

Alexia Lagunas destaca el objetivo cumplido y ya piensa en semifinales

Por su parte, Lagunas resaltó la importancia de haber superado un partido que anticipaban de alta exigencia física y subrayó que la victoria ante Senegal permitió a México cumplir el objetivo inmediato de asegurar su clasificación a las semifinales. La jugadora también señaló que el siguiente compromiso volverá a representar una prueba importante para el conjunto nacional, aunque el enfoque principal ya está puesto en la siguiente ronda del Preclasificatorio Olímpico.

“Estamos muy contentas por el resultado que se dio. Sabíamos que iba a ser un juego muy físico, pero se cumplió el objetivo, que era ganar este juego y pasar a las semifinales. Y, pues a descansar, porque el próximo juego va a estar también muy fuerte, pero enfocarnos en semifinales”.

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