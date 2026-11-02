¡Doblete dorado! Japón domina las finales de natación en Dakar 2026

Los atletas nipones conquistan las medallas de oro en los 200 metros pecho, femenil y varonil, de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Japón domina la natación con dos títulos en 200 metros pecho. | Claro Sports

Japón se convirtió en protagonista de las finales de natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de conquistar dos medallas de oro en las pruebas de 200 metros pecho, tanto en la rama femenil como en la varonil. Mana Ishikawa e Iori Miyazaki encabezaron los triunfos de la delegación japonesa, en una jornada que también contó con la participación del mexicano Daniel Saborio Grillo, quien terminó en el quinto lugar de los 100 metros estilo libre.

La primera medalla de oro para Japón llegó por conducto de Mana Ishikawa, quien se impuso en los 200 metros pecho femenil con un tiempo de 2:26.50 minutos. La nadadora tomó el liderato desde los primeros 50 metros y mantuvo la primera posición durante toda la competencia. La china Mohan Chang consiguió la plata con 2:27.21 minutos, mientras que la sudafricana Chanel Veldsman obtuvo el bronce con 2:30.87 minutos.

La cosecha japonesa continuó en los 200 metros pecho varonil, donde Iori Miyazaki conquistó el oro con un registro de 2:12.33 minutos, después de remontar en los últimos 50 metros. El lituano Domas Vilimas, quien encabezaba la prueba al completar los 150 metros, terminó en el segundo puesto con 2:13.50 minutos, mientras que el uzbeko Muhammadismail Rahmonov completó el podio con 2:15.79 minutos.

Daniel Saborio Grillo termina quinto en los 100 metros libres de Dakar 2026

La representación mexicana tuvo actividad en la final de los 100 metros estilo libre varonil, donde Daniel Saborio Grillo consiguió el quinto lugar con un tiempo de 50.75 segundos. El nadador completó los primeros 50 metros en 24.24 segundos y conservó la quinta posición durante la segunda mitad de la competencia, en una prueba que reunió a ocho participantes. Saborio Grillo quedó a solo 49 centésimas de segundo de alcanzar la medalla de bronce y a 21 centésimas del cuarto puesto, que ocupó el checo Zdenek Prochazka con 50.54 segundos. El representante mexicano terminó por delante del venezolano Adanuriel Rosal Brito, quien registró 50.96 segundos, del surcoreano Lee Jihoo, con 51.11, y del argelino Salaheddine Torki, quien cerró la clasificación con 51.45 segundos.

La medalla de oro en esta prueba fue para el ruso Bogdan Toropkin, quien detuvo el cronómetro en 49.66 segundos, después de tomar la primera posición desde los 50 metros iniciales. La plata quedó en manos del chino Xie Yichen, con 50.18 segundos, mientras que Lee Han, representante de China Taipéi, obtuvo el bronce con 50.26 segundos.

Croacia conquista el oro en los 100 metros libres femeniles

En la rama femenil de los 100 metros estilo libre, la croata Ana Bobanovic se quedó con la medalla de oro al registrar 55.89 segundos. La nadadora ocupaba la tercera posición al completar los primeros 50 metros, con un parcial de 27.27 segundos, pero consiguió superar a sus rivales durante la segunda mitad de la competencia para terminar en el primer lugar.

La neozelandesa Alyssa Lawson obtuvo la medalla de plata con 56.13 segundos, mientras que la india Dhinidhi Desinghu se llevó el bronce con un tiempo de 56.27 segundos. La diferencia entre la ganadora y la tercera posición fue de apenas 38 centésimas de segundo, en una final en la que las tres medallistas completaron la distancia por debajo de los 57 segundos.

La turca Beren Basaran terminó cuarta con 56.63 segundos, seguida por la vietnamita Thuy Hien Nguyen, con 56.68. La bielorrusa Palina Bialiauskaya ocupó el sexto puesto con 57.17 segundos, mientras que la húngara Rebeka Tamas fue séptima con 57.81 y Wen Chu-Ting, de China Taipéi, cerró la clasificación con 57.88. Japón sumó dos títulos en las cuatro finales, mientras que Croacia y Rusia consiguieron los otros dos oros, en una jornada que dejó a México en el quinto puesto de los 100 metros libres varoniles.