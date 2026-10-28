‘Stars Align’: el slogan oficial de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

Representa la unión de atletas, comunidades, voluntarios y todos quienes harán posible el regreso de los Juegos a Los Ángeles

Atletas, voluntarios, comunidades, negocios y una ciudad que volverá a recibir al mundo quedarán unidos bajo una misma frase en Los Angeles 2028: ‘Stars Align’. El slogan oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, cuya traducción al español es ‘Las estrellas se alinean’, representa la idea de que distintos esfuerzos y oportunidades pueden coincidir para crear algo extraordinario.

La frase será mucho más que una identidad para Los Angeles 2028. Será el hilo conductor de las historias que acompañarán a los Juegos, desde los atletas que competirán en casa hasta los voluntarios, las comunidades y los pequeños negocios que formarán parte del evento.

¿Qué significa ‘Stars Align’?

El concepto se construye a partir de tres elementos: preparación, oportunidad y lo extraordinario. La preparación representa la dedicación y perseverancia de atletas, equipos, organizadores, voluntarios y todos aquellos que trabajan para hacer posibles los Juegos.

La oportunidad está ligada a Los Ángeles como la “City of Dreams” (Ciudad de los Sueños) y a Estados Unidos como tierra de oportunidades. También representa el regreso de los Juegos a una ciudad que será sede olímpica por tercera ocasión y que albergará por primera vez los Juegos Paralímpicos. A ello se suma la identidad de Los Ángeles como uno de los grandes centros mundiales del deporte y el entretenimiento.

LA28 contará historias que van más allá del deporte.

Lo extraordinario aparece cuando esos elementos coinciden. Para LA28, se refleja en los momentos, recuerdos e historias capaces de permanecer mucho después de que termine la competencia: aquello que nace cuando la preparación encuentra una oportunidad y alcanza un resultado que trasciende el evento.

Las ‘Estrellas’ no son solo los atletas

La campaña amplía el concepto más allá de quienes competirán en las instalaciones olímpicas. Las estrellas también son las comunidades, los socios, los pequeños negocios, los visitantes y, por supuesto, los atletas. Para LA28, esa alineación no depende de la suerte, sino de la planificación, la innovación y el trabajo conjunto.

Los Ángeles 2028 reunirá a atletas y comunidades.

La organización plantea que los Juegos serán una oportunidad para que distintos sectores formen parte de un acontecimiento histórico y construyan un sentimiento de orgullo, conexión y pertenencia que permanezca más allá de las competencias. La idea es que una responsabilidad compartida pueda generar resultados compartidos.

De esta manera, ‘Stars Align’ busca que Los Angeles 2028 no se cuente únicamente a través de resultados, medallas y competencias, sino también mediante las personas y las historias que harán posible el regreso de los Juegos a la ciudad.