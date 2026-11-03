¿América realmente silencia el Akron? Los números contradicen a Ramón Juárez en los últimos Clásicos

El defensa de las Águilas cuestionó el ambiente en la casa de Chivas, aunque América acumula cinco visitas consecutivas sin ganar en Guadalajara

Ramón Juárez le tira a la casa de las Chivas | Claro Sports

El Clásico Nacional volvió a generar polémica fuera de las canchas, esta vez por las declaraciones de Ramón Juárez sobre el ambiente que se vive en el Estadio Akron. Durante su participación en El Podcast de Padilla, el defensa del América aseguró que a la casa de las Chivas le falta ambiente y sugirió que esto podría deberse a que las Águilas acostumbran silenciar a los aficionados rojiblancos cuando visitan Guadalajara.

Sin embargo, los antecedentes recientes muestran una realidad diferente a la descrita por el futbolista azulcrema. América apenas ha conseguido una victoria en sus últimas seis visitas al Estadio Akron, con tres empates y dos derrotas. Además, el conjunto capitalino acumula cinco partidos consecutivos sin ganar ni marcar un solo gol en territorio rojiblanco.

¿Qué dijo Ramón Juárez sobre el ambiente del Estadio Akron?

El futbolista americanista habló sobre sus experiencias en los diferentes estadios de la Liga MX y, al referirse a la casa del Guadalajara, puso en duda el ambiente que generan los seguidores del Rebaño durante los Clásicos Nacionales.

“A mí se me hace que le falta ambiente al estadio de Chivas, o no sé si es porque nos ha tocado y silenciamos el estadio”, expresó Juárez durante su participación en El Podcast de Padilla, una declaración que no pasó inadvertida debido a la rivalidad entre ambas instituciones.

Sus palabras abrieron el debate sobre el comportamiento del América cuando visita Guadalajara. Si bien las Águilas han conseguido triunfos importantes en el inmueble, sus resultados más recientes no reflejan un dominio sobre Chivas, que ha logrado mantenerse invicto en los últimos cinco Clásicos Nacionales disputados en su estadio.

¿América realmente silencia al Akron? Los números de sus últimas seis visitas

Aunque Ramón Juárez aseguró que el América acostumbra silenciar el Estadio Akron, los resultados de sus últimas seis visitas muestran un panorama diferente. En ese periodo, las Águilas apenas consiguieron una victoria, registraron tres empates y sufrieron dos derrotas, cifras que contrastan con las declaraciones del defensa azulcrema.

El único triunfo americanista en esta serie de encuentros ocurrió el 6 de marzo de 2024, cuando América goleó 3-0 a Chivas en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, desde aquella victoria, el conjunto capitalino no ha vuelto a imponerse en Guadalajara, por lo que acumula cinco partidos consecutivos sin ganar en el inmueble rojiblanco.

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La racha comenzó con dos empates sin goles durante el Clausura 2024, primero en la fase regular del 16 de marzo y posteriormente en la ida de las semifinales del 15 de mayo. Para 2025, América volvió a visitar el Akron en dos ocasiones: perdió 1-0 en la Concacaf Champions Cup y empató 0-0 en la Liga MX.

El antecedente más reciente ocurrió el 14 de febrero de 2026, cuando Chivas derrotó 1-0 al América con una anotación de Armando ‘La Hormiga’ González. De esta manera, el Guadalajara prolongó la racha del conjunto azulcrema sin victorias en su estadio y confirmó las dificultades que ha enfrentado su rival durante los últimos Clásicos Nacionales.

El balance de las seis visitas también muestra que América apenas marcó tres goles y recibió dos, con la particularidad de que todas sus anotaciones llegaron en el triunfo de marzo de 2024. Desde entonces, las Águilas acumulan cinco partidos consecutivos y 450 minutos reglamentarios sin marcar en el Estadio Akron, sin contar los tiempos añadidos.

Por lo tanto, aunque América consiguió una goleada en Guadalajara durante 2024, los resultados más recientes no respaldan la afirmación de que suele silenciar al Akron. En sus últimas seis visitas, el conjunto azulcrema ganó una sola vez, mientras que Chivas evitó la derrota en las cinco restantes. No obstante, los marcadores no permiten medir por sí solos el ambiente en las tribunas, por lo que las palabras de Ramón Juárez corresponden a su percepción de los partidos disputados en territorio rojiblanco.

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