¡Comienza la lucha por las medallas! Dakar 2026 corona a sus primeros campeones en natación

La mexicana Victoria Fernanda García Caldera, finalizó en la séptima posición con un tiempo de 2:26.84 minutos en la final de los 200 metros dorso

Argentina y Egipto figuran en el medallero de Dakar 2026 | Claro Sports

Este domingo 1 de noviembre comenzaron las competencias que entregaron medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de la Ceremonia de Inauguración celebrada el sábado 31 de octubre. La natación fue protagonista de la primera jornada de actividades, con cuatro finales que pudieron seguirse a través de Claro Sports y que dejaron a los primeros campeones de la justa olímpica que se celebra en Senegal.

La primera final de los 200 metros dorso femenil terminó con el triunfo de la argentina Cecilia Dieleke, quien conquistó la medalla de oro con un tiempo de 2:10.05 minutos. La sudamericana encabezó la competencia desde los primeros 50 metros y mantuvo su ventaja hasta el cierre. La griega Eirini Zervou obtuvo la plata con un registro de 2:15.52, mientras que la israelí Ofir Simcha completó el podio con el bronce, tras detener el cronómetro en 2:17.44.

En esta misma prueba hubo representación mexicana con Victoria Fernanda García Caldera, quien finalizó en la séptima posición con un tiempo de 2:26.84 minutos. La nadadora nacional comenzó la competencia en el quinto puesto durante los primeros 50 metros, pero descendió al séptimo lugar después de los primeros 100. García Caldera concluyó por delante de Roselinda Matyayi, de Namibia, quien ocupó el octavo sitio con un registro de 2:29.41.

¡Victoria Fernanda García entre las 7 mejores de Dakar 2026! 🏊‍♀️ Con un tiempo de 2:26.84 minutos en los 200 m dorso, la nadadora mexicana cerró una gran participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud. ¡Enhorabuena, Victoria! 🇲🇽 https://t.co/DHyTF44vMK — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 1, 2026

La actividad continuó con los 200 metros dorso varonil, donde el neozelandés Ariel Muchirahondo consiguió la medalla de oro al completar la distancia en 1:59.15 minutos. El nadador de Nueva Zelanda tomó la delantera desde el primer parcial y fue el único finalista que terminó la prueba por debajo de los dos minutos. La plata correspondió al iraní Parsa Shahshahani, con 2:02.74, mientras que el griego Nikolaos Papatheodorou se llevó el bronce con una marca de 2:03.23.

En los 100 metros mariposa femenil, Serafima Fokina, representante de Rusia, se quedó con la medalla de oro al registrar un tiempo de 59.81 segundos. Fokina fue la única participante que logró bajar de la barrera del minuto en la final. La rumana Daria-Mariuca Silisteanu consiguió el segundo lugar con 1:00.31, apenas medio segundo detrás de la ganadora, mientras que la brasileña Ana Julia Aguiar Amaral terminó tercera con un tiempo de 1:00.49.

Por su parte, Egipto celebró una medalla de oro gracias a Zain Ali, quien ganó la final de los 100 metros mariposa varonil con una marca de 52.16 segundos. El nadador egipcio lideró la competencia desde los primeros 50 metros y cerró con una ventaja de 1.87 segundos sobre el serbio Aleksej Kalanj, quien conquistó la plata con 54.03. El podio lo completó el eslovaco Matiáš Krištof, quien obtuvo el bronce con 54.71 segundos.

Los 400 metros estilo libre femenil también marcaron el inicio del medallero de Dakar 2026. La ecuatoriana Elvira Espinosa conquistó la medalla de oro después de completar la distancia en 4:22.87 minutos. La nadadora sudamericana superó a la representante de Sudáfrica, Leah Markgraaff, quien terminó segunda con un tiempo de 4:26.13, mientras que la belga Célya Paques obtuvo el bronce con una marca de 4:28.37.

Elvira Espinosa se coronó en Dakar 2026, después de una competencia en la que logró recuperar posiciones para quedarse con el primer lugar. La ecuatoriana ocupaba el tercer sitio al paso de los 100 metros y ascendió al segundo después de los 150, antes de tomar el liderato de la prueba. Su victoria también significó la primera medalla de oro para Ecuador, en el inicio de unos Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán hasta el próximo 13 de noviembre.