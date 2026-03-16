Los Angeles 2028: así es el calendario del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos

El Comité Organizador liberó las fechas de todos los juegos del fútbol olímpico varonil y femenil de LA2028

Calendario del fútbol olímpico LA 2028. | Imago7.

El Comité Organizador de Los Angeles 2028 dio a conocer el calendario oficial del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, uno de los deportes que comenzará antes de la ceremonia de inauguración.

De acuerdo con el programa presentado, la actividad olímpica arrancará cuatro días antes de la inauguración oficial, que se celebrará el viernes 14 de julio de 2028. El fútbol será el primer deporte en entrar en acción dentro del calendario de competencias. Las transmisiones de los partidos (que podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports) comenzarán el lunes 10 de julio, marcando el inicio de la fase de grupos del torneo varonil en varias sedes de Estados Unidos.

A match made in heaven. 😇 ⚽️ The LA28 Olympic Football (Soccer) Tournament match dates are here, just in time to start planning which tickets you want to snag during the first drop.



Swipe through to see which days Olympic Football (Soccer) will be coming to stadiums in New… pic.twitter.com/LXCjToJtGl — LA28 (@LA28) March 16, 2026

¿Cuándo inicia el fútbol en Los Angeles 2028?

El torneo de fútbol olímpico comenzará el lunes 10 de julio de 2028 con la fase de grupos de la rama varonil. Ese día se disputarán seis partidos en cuatro sedes:

Nueva York (2 partidos)

Columbus (2 partidos)

Nashville

San Louis

Al día siguiente, martes 11 de julio, arrancará la fase de grupos de la rama femenil, con siete encuentros distribuidos en varias ciudades.

Nueva York

Columbus

Nashville

San Louis

San José (2 partidos)

San Diego (2 partidos)

La fase inicial del torneo continuará durante la semana previa y posterior a la inauguración. El jueves 13 de julio se disputarán cinco partidos de la rama varonil, mientras que el viernes 14 de julio, día de la ceremonia inaugural, la competencia femenil tendrá ocho encuentros.

Posteriormente, los hombres volverán a la actividad el domingo 16 de julio, mientras que el lunes 17 de julio las mujeres jugarán la última jornada de la fase de grupos, cerrando así la etapa inicial del torneo en ambas ramas.

Cuartos de final y semifinales del fútbol en Los Angeles 2028

La fase eliminatoria comenzará el jueves 20 de julio, cuando se disputen los cuartos de final del torneo varonil. Un día después, viernes 21 de julio, se celebrarán los cuartos de final del torneo femenil, jornada que marcará el debut, como sede, del Rose Bowl dentro de la competencia olímpica.

Las semifinales se jugarán en dos sedes de California (San Diego y Pasadena):

Lunes 24 de julio: semifinales varoniles

semifinales varoniles Martes 25 de julio: semifinales femeniles

¿Cuándo se jugarán las finales del fútbol olímpico?

La pelea por las medallas cerrará el torneo durante los últimos días de julio. El partido por la medalla de bronce varonil se jugará el jueves 27 de julio en San Diego. Un día después, viernes 28 de julio, se disputarán el partido por el bronce femenil en San Diego y la final varonil por la medalla de oro en el Rose Bowl.

Finalmente, el torneo concluirá el sábado 29 de julio, cuando se juegue la final femenil en el Rose Bowl, recinto que cerrará la actividad del fútbol en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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