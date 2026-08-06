Fernando Platas fija el próximo reto de los clavados mexicanos rumbo a Los Angeles 2028

El presidente de la Federación Mexicana de Clavados destacó las nueve medallas de oro en Santo Domingo 2026 y anticipó el camino clasificatorio

Los clavados mexicanos cerraron una participación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al ganar las nueve pruebas disputadas. La delegación terminó con nueve medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, para un total de 14 preseas en la disciplina.

Fernando Platas, medallista olímpico y presidente de la Federación Mexicana de Clavados, analizó el resultado en entrevista exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports. “Tenemos un equipo muy consumado, un equipo que tiene figuras ya hechas. Casualmente en su currículum tenían mejores medallas mundiales que los Centroamericanos”, señaló.

El dirigente explicó que el inicio del ciclo olímpico también estuvo respaldado por el trabajo de los entrenadores y la planificación de cada prueba. “Se han planteado objetivos, se han puesto a trabajar, han sido muy exigentes en el mismo trabajo”, indicó sobre la preparación previa a la competencia regional.

Platas destacó la mentalidad con la que los clavadistas mexicanos afrontan sus objetivos internacionales. “Pasamos por una muy buena generación de equipo, el cual tiene una mentalidad triunfadora, no le tiene miedo a decir qué es lo que quieren, cómo lo quieren, se ponen metas muy altas y se ponen a trabajar, que es lo más importante”, agregó.

El siguiente punto central del calendario será el Campeonato Mundial de 2027, competencia que comenzará a repartir plazas para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. México deberá medirse nuevamente con selecciones que han ocupado los primeros lugares internacionales durante los últimos ciclos.

“El próximo año, el 2027, va a ser un objetivo complicado porque es el Campeonato Mundial, es la primera etapa para clasificarse a Juegos Olímpicos”, explicó Platas. También señaló que el equipo mexicano enfrentará una competencia exigente contra China, Gran Bretaña y Australia.

Antes de ese torneo, la Federación Mexicana de Clavados deberá completar otros eventos de preparación y selección. A finales de agosto se disputará el Campeonato Mundial Junior en Croacia, con participación de las categorías juveniles A y B, mientras en diciembre comenzará el proceso interno para definir plazas rumbo a la Copa del Mundo.

El calendario de 2027 incluirá etapas de la Copa del Mundo en Canadá y México, además de la Súper Final en China en abril y mayo. Por ahora, la delegación mexicana se mantiene firme en el proceso olímpico, con nombres destacados en Centroamericanos 2026 como los de Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo, Zyanya Parra, Rut Páez y más.

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