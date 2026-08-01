¡Resiliencia de oro! Osmar Olvera se corona pese a estar lesionado: “Esta competencia me la dedico a mí”

El clavadista agradeció a su familia y a su entrenadora, Ma Jin, pero reconoció su esfuerzo para competir con molestias físicas

Osmar Olvera, tres oros a pesar de estar lesionado. | Claro Sports.

Osmar Olvera cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con tres medallas de oro, resultado que alcanzó pese a competir con lesiones. El clavadista mexicano reconoció que las molestias físicas convirtieron el torneo en una prueba mental y ahora tomará un periodo de recuperación antes de iniciar el camino rumbo a las competencias de 2027.

El medallista olímpico explicó que uno de sus objetivos en la prueba individual era superar la barrera de los 500 puntos, meta que pudo cumplir para terminar en lo más alto del podio. Además del resultado, destacó que completó el programa previsto junto con su entrenadora Ma Jin y el resto del equipo mexicano.

“La verdad es que estoy muy contento. Quería hacer más de 500 puntos y estoy feliz de haberlo logrado”, expresó Olvera, quien terminó los Juegos con marca de tres oros en tres pruebas. El mexicano señaló que llegó a la competencia con distintas molestias que no eran conocidas públicamente.

“Esta competencia fue muy difícil porque llegué con lesiones. La gente no lo sabe y fue una batalla más mental que cualquier otra cosa. Al final se logró el objetivo. Tres de tres era por lo que había entrenado y por lo que venía”, explicó.

Olvera también reconoció la competencia que representaron los clavadistas colombianos durante las pruebas. El mexicano sabía que necesitaba mantener sus ejecuciones para conseguir las tres preseas y cerrar su primera participación en unos Juegos Centroamericanos con los resultados planteados.

El clavadista evitó profundizar sobre las zonas afectadas, aunque admitió que las lesiones influyeron en su seguridad sobre el trampolín. “El alto rendimiento a veces no es tan saludable como uno piensa. Hay temas en diferentes partes del cuerpo que hacen que uno no se sienta tan seguro, pero al final se trabajó y se logró”, declaró.

Tras concluir su calendario de 2026, Olvera iniciará un periodo destinado a tratar las molestias y evitar que se conviertan en problemas mayores. Su regreso a la actividad internacional está previsto para el próximo año, cuando tendrá compromisos como las Copas del Mundo, los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial.

“Ahora es momento de recuperar mi cuerpo y tratar esas lesiones para que no se hagan mayores. Quiero estar al 100 por ciento el próximo año. Sueño con volver a ser campeón mundial antes de los Juegos Olímpicos y voy a trabajar para que los chinos se acostumbren a que les ganemos”, afirmó.

El mexicano dedicó sus medallas a su familia, a Ma Jin y, de manera especial, a sí mismo por superar la frustración provocada por las lesiones. “Esta vez me la dedico más a mí, por luchar contra esas dolencias. Hay días donde la frustración es muy grande porque uno no quiere sentirlas, pero están ahí”, señaló.

Ma Jin confirmó que la condición física de Olvera generó preocupación desde su llegada a Santo Domingo, aunque destacó el trabajo médico y la fortaleza mental del clavadista. La entrenadora explicó que el siguiente paso será cuidar su recuperación, reforzar las bases de entrenamiento y corregir detalles sin concentrarse únicamente en lugares o medallas.

“Cuando llegó estaba preocupada, pero todo el equipo cuidó a Osmar. Él también es muy fuerte de cabeza y tenía la meta de ganar todo en los Centroamericanos. Ya cumplió y estoy muy contenta”, expresó Ma Jin, quien también habló del vínculo que mantiene con los clavadistas mexicanos, a quienes considera parte de su familia.

Olvera tomará un descanso con trabajo de rehabilitación antes de retomar la preparación. El objetivo será recuperar su condición física y regresar en 2027 para afrontar las competencias que forman parte del proceso hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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