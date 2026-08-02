¡Nueve oros en nueve pruebas! Fernando Platas destaca el dominio nacional en los clavados de Santo Domingo 

Fernando Platas elogió las 14 medallas de México en clavados y aseguró que el proceso hacia Los Angeles 2028 comenzó con éxito

Fernando Platas, en exclusiva para Claro Sports | Claro Sports

Los clavados mexicanos firmaron una actuación perfecta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación conquistó las nueve medallas de oro disponibles, además de sumar tres platas y dos bronces para cerrar con un total de 14 preseas en una de las disciplinas más dominantes de la competencia.

Tras el cierre de la actividad, Fernando Platas, medallista olímpico y actual responsable de los clavados nacionales, destacó el desempeño del equipo, aseguró que el resultado representa el primer paso del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028 y adelantó que el siguiente reto será preparar a los atletas para competir en escenarios al aire libre, como ocurrirá en la cita olímpica.

México arrasa con nueve oros y 14 medallas en los clavados

La selección mexicana ganó las nueve pruebas disputadas en Santo Domingo 2026. En la rama varonil, Randal Willars completó el doblete al conquistar el oro en plataforma de 10 metros individual y en sincronizados junto a Emilio Treviño, quien además obtuvo la plata en la prueba individual.

Osmar Olvera volvió a confirmar su condición como una de las máximas figuras del planeta al quedarse con tres títulos: trampolín de un metro, trampolín de tres metros y sincronizados junto a Juan Celaya, quien también consiguió dos medallas de bronce en las pruebas individuales de uno y tres metros.

En la rama femenil, Alejandra Estudillo se llevó el oro en plataforma de 10 metros. Rut Páez y Zyanya Parra dominaron el trampolín, al ganar el sincronizado de tres metros. Páez fue campeona en trampolín de un metro y además obtuvo el bronce en tres metros, mientras que Parra conquistó el oro en el trampolín de tres metros. Adriana Torres completó la cosecha con el bronce en plataforma.

Fernando Platas: “El equipo demostró la calidad que tiene”

El dirigente destacó que el nivel alcanzado confirma el buen momento de los clavados mexicanos y fortalece el proyecto del nuevo ciclo olímpico

“Es un equipo que demostró que tenía ganas de estar en el evento, que tenía ganas también de mostrar la calidad que tiene como equipo frente a lo que se le presentara. Colombia, Cuba y República Dominicana han mejorado mucho, pero nuestros entrenadores y atletas querían consumar este primer paso rumbo a Juegos Olímpicos“.

Los Angeles 2028 obliga a preparar al equipo para competir al aire libre

Las competencias en Santo Domingo se realizaron en una alberca descubierta, un escenario que servirá como referencia para Los Angeles 2028. Platas explicó que la federación ya contempla realizar campamentos especializados para que los seleccionados se adapten a ese tipo de escenarios.

“Es importante este primer paso para tirar al aire libre porque seguramente estaremos haciendo campamentos. Hay que buscar una instalación que tenga las mejores condiciones para el equipo, no solamente la alberca, también el gimnasio, la preparación y la seguridad. Al aire libre hay lluvia, viento, cambia el clima y eso hay que trabajarlo”.

El siguiente objetivo: Mundial 2027 y plazas olímpicas

Además del dominio regional, los resultados otorgaron boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en las pruebas individuales, un paso que Platas considera fundamental dentro del proceso hacia Los Ángeles. El exclavadista también señaló que el Mundial de 2027 será la competencia clave del ciclo, ya que ahí comenzará la clasificación olímpica.

“Lo que hicieron Osmar y Randal fue simplemente mostrar el nivel que tienen. Eso nos permitirá planear un equipo muy fuerte para Panamericanos, pero sobre todo para el Campeonato Mundial, donde empiezan a repartirse las plazas a Juegos Olímpicos”.

México mantendrá selectivos para definir a sus representantes

Aunque varios clavadistas ya tienen asegurada su presencia en competencias internacionales por criterios deportivos, la federación mantendrá los procesos de selección para definir cada equipo nacional. Platas confirmó que habrá un selectivo en noviembre para integrar la plantilla de las Copas del Mundo y posteriormente otro para conformar el equipo que disputará el Campeonato Mundial y los Juegos Panamericanos.

“Habrá un selectivo para Copas del Mundo. Después tendremos el equipo armado para las Copas. visualizando otro selectivo para el Campeonato Mundial y los Juegos Panamericanos. En clavados es la única manera de evaluar”.

El dirigente también reveló que el objetivo es clasificar la mayor cantidad posible de plazas olímpicas desde el Mundial. “Tenemos capacidad para buscar todas las plazas. Estar entre el 50 y el 60 por ciento en el Campeonato Mundial sería muy bueno para empezar a trabajar rumbo a Juegos Olímpicos, aunque todos los entrenadores están pensando en conseguir el 100 por ciento”.

Finalmente, Platas reconoció la actitud mostrada por toda la delegación mexicana durante la competencia, resaltando el profesionalismo de los atletas incluso después de conquistar las medallas. “Terminan de competir y ya están viendo sus videos para corregirse. Así trabaja Randal, así trabaja Osmar, Rut, Emilio y todo el equipo. Ese es el profesionalismo que tienen”.

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