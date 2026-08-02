¡Remontada de oro! Zyanya Parra viene de atrás en el trampolín de 3m y se corona en Santo Domingo 2026

La mexicana vino de atrás para superar a Daniela Zapata de Colombia, mientras Rut Páez completó el podio con la medalla de bronce

Zyanya Parra celebra su medalla de oro en Santo Domingo 2026

Zyanya Parra ganó la medalla de oro en la final femenil de trampolín de 3 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La clavadista mexicana, de 16 años de edad, remontó posiciones durante las últimas tres rondas y terminó con 322.45 puntos, mientras Rut Páez obtuvo el bronce con 307.45 para colocar a dos representantes nacionales en el podio.

Parra inició la competencia con 64.50 unidades en su salto hacia adentro de dos vueltas y media, pero perdió terreno en la segunda ronda después de recibir 44.95 por su ejecución hacia adelante de tres vueltas y media. Ese registro fue el sexto mejor del turno y la alejó momentáneamente de las posiciones de medalla.

La mexicana comenzó su recuperación en la tercera ronda con 67.50 puntos en un salto hacia atrás de dos vueltas y media, la calificación más alta de esa etapa. En su cuarta ejecución volvió a liderar el turno con 70.50 unidades en un salto inverso de dos vueltas y media, resultado que la colocó a 0.20 puntos del primer lugar antes del cierre.

Con una ronda por disputarse, la colombiana Daniela Zapata encabezaba la clasificación con 247.65 puntos, seguida por Parra con 247.45 y Viviana Uribe con 246.50. Páez aparecía en la cuarta posición con 235.45, por lo que las cuatro clavadistas mantenían posibilidades de terminar en el podio.

Páez fue la primera de las aspirantes en ejecutar su último clavado y recibió 72.00 puntos en el salto hacia adelante de dos vueltas y media con un giro. Viviana Uribe respondió con 37.50 en su salto inverso de dos vueltas y media, una calificación que la hizo caer hasta el quinto puesto de la clasificación general.

Zapata sumó 70.50 unidades en su última presentación y se colocó como líder provisional con 318.15 puntos. Parra necesitaba superar esa cifra y respondió con 75.00 en un salto hacia adelante de dos vueltas y media con un giro, la mejor calificación de la ronda, para quedarse con el oro por una diferencia de 4.30 unidades.

Rut Páez terminó en la tercera posición después de registrar puntuaciones de 64.50, 60.45, 63.00, 47.50 y 72.00. La mexicana cerró con 307.45 unidades y obtuvo su tercera medalla en Santo Domingo 2026, luego de ganar previamente el oro en trampolín de 1 metro y en la prueba sincronizada de 3 metros junto a Parra.

Para Zyanya Parra fue su segunda medalla y su segundo título en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La clavadista también se coronó junto a Páez en el trampolín sincronizado de 3 metros, mientras que en la prueba individual de 1 metro había finalizado en la quinta posición.

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