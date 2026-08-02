¡México firma el 1-2! Randal Willars gana el oro y Emilio Treviño la plata en plataforma 10m

Randal Willars sumó 570.70 puntos y Emilio Treviño 484.60 para sellar el doblete de la delegación mexicana en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte

Willars y Treviño ganan oro y plata en plataforma de 10m. | Captura Claro Sports

México puso el broche de oro a su actuación en los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conseguir el 1-2 en la final de plataforma de 10 metros varonil. Randal Willars se proclamó campeón centroamericano con 570.70 puntos, mientras que Emilio Treviño obtuvo la medalla de plata con 484.60 unidades, consolidando el dominio de la delegación nacional en esta disciplina, en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

El podio lo completó el venezolano Jesús González, quien sumó 419.55 puntos para quedarse con la medalla de bronce. La diferencia entre el segundo y el tercer lugar fue de 65.05 unidades, reflejo de la consistencia mostrada por los representantes mexicanos durante toda la competencia.

Randal Willars dominó la final de principio a fin

Desde su primer salto, Willars tomó el liderato y no volvió a cederlo. El mexicano ocupó el primer lugar en cinco de las seis rondas, construyendo una ventaja que resultó definitiva para asegurar la medalla de oro, mostrando su calidad en cada una de sus ejecuciones.

Su actuación incluyó ejecuciones de alta dificultad y calificaciones sobresalientes. En el cierre de la competencia registró 104.55 puntos con su clavado 109B, la puntuación más alta de toda su rutina, para sellar un total de 570.70 unidades.

La regularidad fue una de las principales fortalezas del clavadista mexicano, quien superó los 90 puntos en cuatro de sus seis ejecuciones y confirmó su condición de favorito en la plataforma de 10 metros.

Emilio Treviño aseguró la plata para México

Emilio Treviño también tuvo una actuación sólida, manteniéndose en la segunda posición durante prácticamente toda la final. Aunque en la tercera ronda descendió momentáneamente al cuarto lugar, recuperó terreno en los siguientes saltos para volver al segundo puesto.

Treviño cerró su participación con 484.60 puntos, suficientes para asegurar la plata y completar el 1-2 mexicano. Su mejor ejecución llegó en la quinta ronda, cuando obtuvo 86.70 unidades, resultado que le permitió ampliar la diferencia sobre sus perseguidores.

Con este resultado, México cerró una sobresaliente actuación en los clavados de Santo Domingo 2026, disciplina en la que volvió a confirmar su dominio regional al sumar una nueva medalla de oro y otra de plata, reafirmando el nivel de una generación que mantiene al país entre las principales potencias del continente.

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