Randal Willars quiere el oro olímpico y va por China en el Campeonato Mundial: “Que sientan la presión”

Tras conquistar dos oros en Santo Domingo 2026, el clavadista mexicano colocó al Mundial y a Los Angeles 2028 entre sus objetivos

Randal Willars va por el oro en Los Angeles 2028 | Claro Sports

Randal Willars concluyó los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con dos medallas de oro, pero su mirada ya está puesta en las competencias que marcarán el camino hacia los Juegos Olímpicos de los Angeles 2028. En entrevista para el programa Peloteando de Claro Sports, el clavadista mexicano declaró que su próximo objetivo es conquistar el Campeonato Mundial y vencer a los representantes de China.

El mexicano ganó la plataforma individual de 10 metros con 570.70 puntos, la mejor puntuación de su carrera, y encabezó el 1-2 nacional junto con Emilio Treviño, quien obtuvo la plata. Willars también subió a lo más alto del podio con Treviño en la prueba sincronizada, en la que la pareja mexicana terminó con 437.82 unidades.

Randal Willars quiere presionar a China antes de Los Angeles 2028

“El siguiente año, con Juegos Panamericanos y Campeonato Mundial, son competencias muy importantes para conseguir pases para los Juegos Olímpicos. El siguiente año tengo que estar al 100, mejor que este año. Mi objetivo es ganar oro en el Campeonato Mundial, poderles ganar a los chinos y que vayan sintiendo la presión para Los Ángeles poder ganar y, de igual manera, la medalla olímpica”, declaró Willars.

El resultado de Santo Domingo reforzó sus expectativas para las siguientes competencias: “Mi objetivo en cada competencia es siempre pasar de los 500 puntos. Yo sé que pasando de los 500 puntos, las probabilidades de ganar medalla, de cualquier color, dependiendo la competencia, son muy altas. Ahorita es mi mejor puntuación, 570. Obviamente me tiene muy contento, tanto a mí como a mi entrenador, cómo me desenvolví, los clavados y la puntuación”, explicó.

Willars también relacionó esa calificación con el nivel que necesitará mantener para disputar los primeros lugares en el Mundial y los Juegos Olímpicos: “Creo que eso habla del progreso que tuve a lo largo de todo este año y de que sí tengo que mantenerme en esas puntuaciones para poder estar peleando las medallas en el Mundial, primeramente el siguiente año, y obviamente en Los Angeles 2028”.

El clavado con el que Randal Willars define competencias

Una de las claves de su actuación fue su mejor clavado, el salto al frente de cuatro vueltas y media en posición B, con grado de dificultad de 4.1. Willars lo ejecutó en la última ronda de la final individual y recibió 104.55 puntos para asegurar el oro: “Actualmente soy el único clavadista en el mundo que lo realiza. Es un clavado que me exige mucho, sobre todo físicamente, pero también creo que lo importante es que, aunque sea el clavado más difícil del mundo, lo estoy entrenando para que cada vez se vuelva un clavado natural, un clavado de rutina”, señaló.

El seleccionado mexicano explicó que la posición de las piernas incrementa la dificultad de la ejecución: “La mayoría lo hace en posición C, que es con las piernas flexionadas, y este clavado es en posición B, que es con las piernas extendidas. Obviamente la rotación es más amplia y te cuesta mucho más trabajo dar la cantidad de vueltas, que en este caso son cuatro y media”. También reveló el origen de su interés por dominarlo: “Ese clavado lo realizaba un chino que fue mi ídolo desde niño. Entonces, desde ahí yo ya tenía las ganas de hacer el clavado”.

Las dificultades detrás de los dos oros de Randal Willars

Santo Domingo representó la primera participación de Willars en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe: “Empecé al revés: primero Juegos Panamericanos, Mundial, Juegos Olímpicos y hasta el último Juegos Centroamericanos. La verdad es que los disfruté mucho, tanto las competencias como la villa, el ambiente en el comedor, el cambio de pines y el baile. Lo disfruté muchísimo”, relató.

El calendario obligó al clavadista a disputar las finales individual y sincronizada durante la misma jornada: “Nunca había competido las dos pruebas el mismo día, entonces estuvo pesado, pero qué bueno que al final las cosas se dieron bien, que pude cerrar mi debut en Juegos Centroamericanos y también mi temporada con estas dos medallas de oro en ambas pruebas”. Además, reveló las condiciones que enfrentó: “Estuvo complicado, sobre todo el tema del clima. Hacía mucho sol, mucho calor. Otra cosa importante era el tapete de las plataformas; era de un material diferente al que normalmente es el oficial y estaba un poco resbaloso. En algunos clavados tenía que poner una toalla para no resbalarme”.

Sobre su participación con Emilio Treviño, Willars aclaró que la formación de la pareja respondió al sistema clasificatorio del certamen: “Solo pueden ir dos hombres en plataforma de 10 metros y esos mismos dos hombres tienen que hacer ambas pruebas, individual y sincronizados. El selectivo se hizo de manera individual, Emilio quedó segundo y por eso hice sincronizados con él”. La adaptación fue rápida porque ambos trabajan con el mismo entrenador: “No se nos dificultó tanto acoplarnos. Tenemos una técnica muy similar y tuvimos una gran competencia. Me da mucho gusto por él, que también fueron sus primeros Juegos Centroamericanos, está chavito y que lo haya disfrutado tanto”.

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