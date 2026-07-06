La selección mexicana de triatlón conquista medalla de oro en su camino a Los Angeles 2028

Además del dominio en la prueba de relevos mixtos, también sumo dos oros en el paratriatlón y dos platas en categorías juveniles

El equipo de revelos mixtos logró el oro | @CONADE

El triatlón mexicano comenzó su camino rumbo a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 y lo hizo de la mejor manera, consiguiendo los primeros puntos en el ranking luego de conquistarla medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Antofagasta, Chile.

Rosa Tapia, Marcela Álvarz, Nicolás Probert y Aram Peñaflor se colgaron la presea áurea de la prueba de relevos mixtos en el certamen que significa uno de los compromisos más importantes de la temporada, dado que otorga valiosos puntos rumbo a la justa veraniega.

Tras la obtención del título en esta prueba, el equipo nacional aprovechó para mandar un mensaje de aliento al Tri con el ya clásico ¿Y si, sí?, que esta tarde-noche enfrenta a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final del Mundial de fútbol y así lo capturaron algunos internautas.

#Triatlón 3️⃣



¿Y SI SÍ? 🏆



México 🇲🇽 (Tapia, Álvarez, Peñaflor y Probert) se coronó campeón en los relevos mixtos del Campeonato Panamericano de Antofagasta 🇨🇱



Después de cruzar la meta, Aram Peñaflor 🇲🇽 le mandó un guiño a @miseleccionmx pic.twitter.com/weCwtOgWEc — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) July 5, 2026

Paratriatlón, también domina

Por su parte el representativo de paratriatlón también tuvo una actuación destacada con Brenda Osnaya que también se coronó campeona de la categoría PTWS en tanto que, Kania Villalobos hizo lo propio en la PTS3.

🇲🇽| México tuvo una destacada actuación en el Campeonato de Para Triatlón de las Américas Antofagasta 2026, realizado en Chile. 🇨🇱



🥇 Brenda Osnaya se coronó campeona en PTWS.



🥇 Kenia Villalobos conquistó el oro en PTS3. pic.twitter.com/mxYDrbmhG0 — CONADE (@conadeoficial) July 6, 2026

Juveniles entran al podio

En lo que respecta a las categorías juveniles, Marcela Álvarez se quedó con la medalla de plata en la prueba sub 23, lo mismo que Regina Michel pero en la categoría junior.

🇲🇽| Campeonato de las Américas Antofagasta 2026:



La triatleta nacional Marcela Álvarez obtuvo la medalla de plata 🥈 en la categoría femenil Sub-23, del certamen continental realizado en Chile 🇨🇱. pic.twitter.com/IOfEA47aa5 — CONADE (@conadeoficial) July 5, 2026

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