Crisis defensiva en México: César Montes fuera por lesión en el duelo ante Inglaterra de octavos de final

El defensa se pierde el trascendental duelo de octavos ante Inglaterra debido a molestias musculares; Edson Álvarez toma su lugar

César Montes sale de cambio al medio tiempo. Alejandra Suárez, Claro Sports

Las alarmas se encendieron en la selección mexicana durante su duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, luego de que César Montes presentara molestias musculares en el aductor que obligaron al cuerpo técnico de Javier ‘Vasco’ Aguirre a quemar un cambio al inicio del segundo tiempo. El defensor del Lokomotiv de Moscú se retiró del campo tras disputar 45 minutos y su lugar fue tomado por Edson Álvarez.

Antes de salir, Montes falló una acción de gol clara a pocos centímetros de la línea de gol en el tiempo de compensación 45+3, que significaba el empate 2-2 ante los europeos.

La incertidumbre sobre su titularidad se dio desde el calentamiento previo al partido, luego de que se retirara al vestuario para recibir evaluación, y su participación quedó en suspenso hasta los últimos minutos antes del silbatazo. “Teníamos una duda con César, pero sí, empiezo con los mismos y si no, jugará Edson en su lugar”, expresó el técnico mexicano para TUDN previo al inicio del juego ante Inglaterra.

Durante los entrenamientos previos al partido, Montes probó su estado físico, pero las molestias generaron preocupación en el cuerpo técnico. El cambio obligó a Javier Aguirre a mover piezas en la defensa, colocando a Edson Álvarez como el sustituto natural para mantener el equilibrio defensivo y la solidez táctica que ha caracterizado al Tricolor en el torneo, donde hasta el momento no ha recibido gol en cuatro partidos. El Machín fue titular en los encuentros de la fase de grupos frente a Corea del Sur y Chequia, mientras que ante Ecuador permaneció en el banquillo.

Montes probando en el entrenamiento. Alejandra Suárez, Claro Sports

Al final del encuentro, Javier Aguirre destacó la entrega de Montes: “Lo de César (Montes) lo arriésgamos hasta el final, hizo un gran esfuerzo y luego al final Santi y Raúl jugaron juntos. Lo del Memote ya fue una apuesta por la altura, ellos tenían uno menos. Al final no pudo ser, felicito a mis jugadores”, apuntó el técnico.

Montes ha sido un pilar defensivo para el Tricolor a lo largo de la Copa del Mundo, jugando tres de los cuatro encuentros disputados hasta ahora. Fue titular y capitán en la inauguración contra Sudáfrica, aunque terminó expulsado por una tarjeta roja al minuto 90+2’. Tras cumplir su suspensión ante Corea del Sur, recuperó la titularidad frente a Chequia en el último encuentro de la fase de grupos y volvió a portar el gafete de Capitán contra Ecuador en el vital juego de dieciseisavos de final, evidenciando su importancia dentro del esquema de Aguirre.

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