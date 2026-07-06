¡Se va! Jarell Quansah sale expulsado por dura entrada sobre Jesús Gallardo

El VAR llamó al árbitro para revisar la acción y el cuadro inglés se quedó con un hombre menos

Expulsión de Inglaterra en el partido ante México | Claro Sports/Alejandra Suárez

El duelo entre México e Inglaterra vivió uno de sus momentos más tensos en el arranque del segundo tiempo, cuando el defensor inglés Jarell Quansah fue expulsado tras una dura entrada sobre Jesús Gallardo, una acción que obligó a la intervención del Videoarbitraje (VAR) y cambió el rumbo del encuentro de los octavos de final del Mundial 2026.

La jugada ocurrió al minuto 54, durante una disputa por el balón. Quansah se lanzó con los tacos por delante e impactó al lateral mexicano, quien cayó de inmediato al césped mientras reclamaba la infracción. En un principio, el árbitro Alireza Faghani permitió que el juego continuara al considerar que no existía falta, decisión que provocó sorpresa entre los futbolistas mexicanos.

Instantes después, una vez que el balón salió del terreno de juego, el silbante fue llamado desde la cabina del VAR para revisar la acción. Mientras Faghani observaba las repeticiones en el monitor ubicado a un costado de la cancha, el ambiente se calentó en ambos banquillos, ya que integrantes de las dos selecciones salieron de sus áreas técnicas para reclamar la decisión y presionar al cuerpo arbitral.

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Jarell Quansah, lateral inglés, se va expulsado luego de planchar a Jesús Gallardo durante una jugada en ataque#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Tras analizar las imágenes desde distintos ángulos, el árbitro iraní-australiano modificó su determinación inicial y mostró la tarjeta roja directa a Jarell Quansah, al considerar que la entrada ponía en riesgo la integridad física del futbolista mexicano. De esta manera, Inglaterra se quedó con diez jugadores durante gran parte del segundo tiempo, obligando al conjunto dirigido por Thomas Tuchel a reorganizar su planteamiento para afrontar el resto del compromiso.

La expulsión representó un nuevo episodio complicado para Quansah durante su participación en el Mundial 2026. El defensor no había logrado consolidarse como titular en el esquema inglés y únicamente había iniciado el encuentro frente a Panamá durante la fase de grupos. Posteriormente, Thomas Tuchel optó por Djed Spence para el duelo contra República Democrática del Congo, mientras que Reece James fue titular en los dos primeros compromisos del torneo.

La tarjeta roja en el enfrentamiento ante México marcó uno de los momentos más relevantes del encuentro y dejó a Inglaterra en inferioridad numérica en una instancia decisiva de la Copa del Mundo, en un partido donde cualquier detalle podía resultar determinante para definir el boleto a los cuartos de final.

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