Harry Kane hace de todo ante México: gol, asistencia y penalti cometido

El delantero de Inglaterra mostró su contundencia desde los once pasos para ampliar la venta de los Tres Leones en los octavos de final

Harry Kane marca el tercer gol para Inglaterra. | Reuters

Harry Kane es un killer del área y lo dejó de manifiesto en el momento más importante, al ejecutar de manera perfecta un penalti, con el que Inglaterra se pone 3-1 en el Estadio Ciudad de México, dentro de los octavos de final del Mundial 2026.

Corría el minuto 58, cuando en un pelotazo, Edson Álvarez no logró medir bien el balón para que le quedara a Harry Kane, quien lo baja y sirve a Anthony Gordon, quien se enfila a la portería, pero es derivado en el área por el Tala Rangel.

PENAL PARA INGLATERRA Y CAYÓ EL 1-3



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El árbitro Alireza Faghani no duda en sancionar la jugada con falta y penal. Kane es el encargado de tomar la pelota para ejecutar la falta.

El delantero inglés cobró a la derecha de Rangel, quien se lanzó hacia ese lado, pero no logró evitar la anotación, que significó el 3-1 para Inglaterra al minuto 58.

Harry Kane está teniendo un partido para los libros de historia. Es el primer jugador (desde 1966) que anota un gol, da una asistencia y comete un penalti en un mismo partido de la Copa del Mundo.

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