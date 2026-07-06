¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales?

Publicado por Alan Osornio

Lionel Messi superó a Miroslav Klose para ser el máximo anotador de las Copas del Mundo; Kylian Mbappé sigue sus pasos de cerca

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los Mundiales?
Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales | Claro Sports

La historia de los goleadores en la Copa del Mundo tiene nombres que se han vuelto legendarios. Con el transcurso del Mundial 2026, es momento de recordar a los futbolistas que dejaron su huella anotando en los escenarios más grandes del fútbol, desde los primeros torneos en 1930 hasta la actualidad.

¿Quién es el máximo goleador de los Mundiales?

A lo largo de los Mundiales, varios jugadores han escrito su nombre entre los grandes goleadores del torneo. Entre ellos aparecen Miroslav Klose, Kylian Mbappé y Lionel Messi. El argentino se despegó en la cima tras firmar un doblete ante Austria, marcar un golazo de tiro libre frente a Jordania y abrir el marcador ante Cabo Verde en dieciseisavos, con lo que alcanza los 20 goles en 30 partidos para ser el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Messi llegó a esa cifra después de marcar un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y siete, hasta ahora, en el Mundial de Norteamérica 2026. Con ese registro, el capitán argentino encabeza la lista histórica de goleadores mundialistas.

Messi y Mbappé celebran en el Mundial de Qatar 2022
Messi y Mbappé en festejo durante Qatar 2022 | Imago7

Asimismo, Mbappé también escribió su propia historia en letras de oro. El francés superó a Klose como uno de los máximos goleadores con 18 goles en la Copa del Mundo, lográndolo en apenas 18 partidos disputados, gracias a su doblete de dieciseisavos ante Suecia y aumentó su cuota ante Paraguay, al llegar a 19 tantos (7 en el Mundial 2026), poniéndose a solo uno de Messi. Esta marca impresionante resalta la eficiencia letal del delantero, quien en su momento superó con creces el ritmo del alemán (16 goles en 24 encuentros) y hoy refuerza su legado mundialista con mucha historia todavía por escribir.

Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales
Miroslav Klose tuvo el récord de 2014 a 2026, hasta que le superó Messi | Imago7

Tabla de goleadores históricos en Mundiales

Harry Kane es otro de los futbolistas que comienza a subir en la tabla de goleadores históricos al llegar a 14 anotaciones en Copas del Mundo tras su anotación de penalti en el partido ante México por los octavos de final, con lo que superó a Just Fontaine e igualó a Gerd Müller. Detrás del inglés también se encuentra en la lucha Cristiano Ronaldo con 11 anotaciones. Detrás, en activo, aparecen Ivan Perisic de Croacia y James Rodríguez de Colombia, uno con siete y otro con seis celebraciones, respectivamente.

En la lista histórica también destacan las cifras obtenidas por Just Fontaine y Sándor Kocsis, únicos elementos del listado con un promedio mayor a dos goles por juego. El francés se llevó la gloria goleadora en Suecia 1958, anotando 13 goles en seis duelos (promedio de 2.17); mientras que el húngaro grabó su nombre en Suiza 1954, edición en la que marcó 11 tantos en cinco apariciones (promedio de 2.20).

PuestoPaísGolesPartidos
1. Lionel MessiArgentina2030
2. Kylian Mbappé Francia1919
3. Miroslav KloseAlemania1624
4. RonaldoBrasil1519
5. Gerd MüllerAlemania1413
5. Harry KaneInglaterra1416
7. Just FontaineFrancia136
8. PeléBrasil1214
9. Cristiano RonaldoPortugal1126
9. Sándor KocsisHungría115
9. Jürgen KlinsmannAlemania1117
12. Helmut RahnAlemania1010
12. Gary LinekerInglaterra1012
12. Gabriel BatistutaArgentina1012
12. Teófilo CubillasPerú1013
12. Thomas MüllerAlemania1019
12. Grzegorz LatoPolonia1020
18. NeymarBrasil914
18. EusébioPortugal96
18. Christian VieriItalia99
18. VaváBrasil910
18. David VillaEspaña912
18. Paolo RossiItalia914
18. JairzinhoBrasil916
18. Roberto BaggioItalia916
18. Karl-Heinz RummeniggeAlemania919
18. Uwe SeelerAlemania921
18. AdemirBrasil96
29. Óscar MíguezUruguay87
29. LeónidasBrasil8 5
29. RivaldoBrasil814
29. Rudi VöllerAlemania815
29. Diego MaradonaArgentina821
29. Guillermo StábileArgentina88
35. Ivan PerisićCroacia721
35. Erling HaalandNoruega74
35. Oldrich NejedlýChecoslovaquia76
35. Lajos TichyHungría78
35. CarecaBrasil79
35. Andrzej SzarmachPolonia713
35. Johnny RepPaíses Bajos714
35. Hans SchaeferAlemania715
35. Luis SuárezUruguay716
44. Josef HügiSuiza63
44. Oleg SalenkoRusia63
44. György SárosiHungría65
44. Max MorlockAlemania65
44. Erich ProbstAustria65
44. Enner ValenciaEcuador67
44. Salvatore SchillaciItalia67
44. Davor SukerCroacia68
44. James RodríguezColombia68
44. Helmut HallerAlemania69
44. Hristo StoichkovBulgaria610
44. Diego ForlánUruguay610
44. Asamoah GyanGhana611
44. Dennis BergkampPaíses Bajos612
44. Rob RensenbrinkPaíses Bajos613
44. RivelinoBrasil615
44. BebetoBrasil615
44. Arjen RobbenPaíses Bajos615
44. Zbigniew BoniekPolonia616
44. Thierry HenryFrancia617
44. Wesley SneijderPaíses Bajos617
44. Robin van PersiePaíses Bajos617
44. Mario KempesArgentina618
44. Lothar MatthäusAlemania625

*En negritas los jugadores en activo que podrían aumentar su cuenta en el Mundial 2026

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