¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales?

Lionel Messi superó a Miroslav Klose para ser el máximo anotador de las Copas del Mundo; Kylian Mbappé sigue sus pasos de cerca

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales | Claro Sports

La historia de los goleadores en la Copa del Mundo tiene nombres que se han vuelto legendarios. Con el transcurso del Mundial 2026, es momento de recordar a los futbolistas que dejaron su huella anotando en los escenarios más grandes del fútbol, desde los primeros torneos en 1930 hasta la actualidad.

¿Quién es el máximo goleador de los Mundiales?

A lo largo de los Mundiales, varios jugadores han escrito su nombre entre los grandes goleadores del torneo. Entre ellos aparecen Miroslav Klose, Kylian Mbappé y Lionel Messi. El argentino se despegó en la cima tras firmar un doblete ante Austria, marcar un golazo de tiro libre frente a Jordania y abrir el marcador ante Cabo Verde en dieciseisavos, con lo que alcanza los 20 goles en 30 partidos para ser el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Messi llegó a esa cifra después de marcar un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y siete, hasta ahora, en el Mundial de Norteamérica 2026. Con ese registro, el capitán argentino encabeza la lista histórica de goleadores mundialistas.

Messi y Mbappé en festejo durante Qatar 2022 | Imago7

Asimismo, Mbappé también escribió su propia historia en letras de oro. El francés superó a Klose como uno de los máximos goleadores con 18 goles en la Copa del Mundo, lográndolo en apenas 18 partidos disputados, gracias a su doblete de dieciseisavos ante Suecia y aumentó su cuota ante Paraguay, al llegar a 19 tantos (7 en el Mundial 2026), poniéndose a solo uno de Messi. Esta marca impresionante resalta la eficiencia letal del delantero, quien en su momento superó con creces el ritmo del alemán (16 goles en 24 encuentros) y hoy refuerza su legado mundialista con mucha historia todavía por escribir.

Miroslav Klose tuvo el récord de 2014 a 2026, hasta que le superó Messi | Imago7

Tabla de goleadores históricos en Mundiales

Harry Kane es otro de los futbolistas que comienza a subir en la tabla de goleadores históricos al llegar a 14 anotaciones en Copas del Mundo tras su anotación de penalti en el partido ante México por los octavos de final, con lo que superó a Just Fontaine e igualó a Gerd Müller. Detrás del inglés también se encuentra en la lucha Cristiano Ronaldo con 11 anotaciones. Detrás, en activo, aparecen Ivan Perisic de Croacia y James Rodríguez de Colombia, uno con siete y otro con seis celebraciones, respectivamente.

En la lista histórica también destacan las cifras obtenidas por Just Fontaine y Sándor Kocsis, únicos elementos del listado con un promedio mayor a dos goles por juego. El francés se llevó la gloria goleadora en Suecia 1958, anotando 13 goles en seis duelos (promedio de 2.17); mientras que el húngaro grabó su nombre en Suiza 1954, edición en la que marcó 11 tantos en cinco apariciones (promedio de 2.20).

Puesto País Goles Partidos 1. Lionel Messi Argentina 20 30 2. Kylian Mbappé Francia 19 19 3. Miroslav Klose Alemania 16 24 4. Ronaldo Brasil 15 19 5. Gerd Müller Alemania 14 13 5. Harry Kane Inglaterra 14 16 7. Just Fontaine Francia 13 6 8. Pelé Brasil 12 14 9. Cristiano Ronaldo Portugal 11 26 9. Sándor Kocsis Hungría 11 5 9. Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 12. Helmut Rahn Alemania 10 10 12. Gary Lineker Inglaterra 10 12 12. Gabriel Batistuta Argentina 10 12 12. Teófilo Cubillas Perú 10 13 12. Thomas Müller Alemania 10 19 12. Grzegorz Lato Polonia 10 20 18. Neymar Brasil 9 14 18. Eusébio Portugal 9 6 18. Christian Vieri Italia 9 9 18. Vavá Brasil 9 10 18. David Villa España 9 12 18. Paolo Rossi Italia 9 14 18. Jairzinho Brasil 9 16 18. Roberto Baggio Italia 9 16 18. Karl-Heinz Rummenigge Alemania 9 19 18. Uwe Seeler Alemania 9 21 18. Ademir Brasil 9 6 29. Óscar Míguez Uruguay 8 7 29. Leónidas Brasil 8 5 29. Rivaldo Brasil 8 14 29. Rudi Völler Alemania 8 15 29. Diego Maradona Argentina 8 21 29. Guillermo Stábile Argentina 8 8 35. Ivan Perisić Croacia 7 21 35. Erling Haaland Noruega 7 4 35. Oldrich Nejedlý Checoslovaquia 7 6 35. Lajos Tichy Hungría 7 8 35. Careca Brasil 7 9 35. Andrzej Szarmach Polonia 7 13 35. Johnny Rep Países Bajos 7 14 35. Hans Schaefer Alemania 7 15 35. Luis Suárez Uruguay 7 16 44. Josef Hügi Suiza 6 3 44. Oleg Salenko Rusia 6 3 44. György Sárosi Hungría 6 5 44. Max Morlock Alemania 6 5 44. Erich Probst Austria 6 5 44. Enner Valencia Ecuador 6 7 44. Salvatore Schillaci Italia 6 7 44. Davor Suker Croacia 6 8 44. James Rodríguez Colombia 6 8 44. Helmut Haller Alemania 6 9 44. Hristo Stoichkov Bulgaria 6 10 44. Diego Forlán Uruguay 6 10 44. Asamoah Gyan Ghana 6 11 44. Dennis Bergkamp Países Bajos 6 12 44. Rob Rensenbrink Países Bajos 6 13 44. Rivelino Brasil 6 15 44. Bebeto Brasil 6 15 44. Arjen Robben Países Bajos 6 15 44. Zbigniew Boniek Polonia 6 16 44. Thierry Henry Francia 6 17 44. Wesley Sneijder Países Bajos 6 17 44. Robin van Persie Países Bajos 6 17 44. Mario Kempes Argentina 6 18 44. Lothar Matthäus Alemania 6 25

*En negritas los jugadores en activo que podrían aumentar su cuenta en el Mundial 2026

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