Julián Quiñones se une a un selecto grupo de goleadores con el Matador Hernández y Chicharito en Mundiales

El atacante del Tricolor se metió entre los máximos anotadores aztecas en la historia de las Copas del Mundo

Quiñones anota su cuarto gol en la Copa del Mundo. | Ale Suárez, Claro Sports.

Julián Quiñones escribió un nuevo capítulo dentro de la historia goleadora de la selección mexicana en Copas del Mundo. Con su anotación ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero llegó a cuatro goles en la competencia y alcanzó la marca que Luis Hernández registró en Francia 1998, la cifra más alta para un futbolista mexicano en una sola edición mundialista. El Matador firmó cuatro anotaciones en cuatro partidos en aquel torneo.

Quiñones iguala a Luis Hernández en una sola Copa del Mundo

Antes del duelo ante Inglaterra, Quiñones ya era el principal referente ofensivo del Tricolor en el Mundial 2026. El delantero había marcado ante Sudáfrica, República Checa y Ecuador, en una ruta que lo llevó a llegar a los octavos de final con tres anotaciones y como uno de los nombres más determinantes del equipo de Javier Aguirre.

El gol frente a Inglaterra elevó su cuenta a cuatro y lo puso a la par de Luis Hernández en una marca de alto peso para México. En Francia 1998, el Matador anotó cuatro goles en una misma edición, una cifra que se mantuvo como referencia histórica para los delanteros mexicanos durante casi tres décadas. Quiñones igualó ese registro en el Mundial 2026 y se integró al grupo de atacantes que han dejado una huella directa en fase mundialista.

La comparación también abre otra lectura dentro del contexto mexicano. Luis Hernández hizo sus cuatro goles en Francia 1998, mientras que Chicharito Hernández acumuló la misma cantidad a lo largo de diferentes participaciones mundialistas. Por su parte, Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, aparecen con tres.

Chicharito, el otro referente mexicano en Mundiales

Javier Hernández llegó a cuatro goles mundialistas repartidos en distintas ediciones, lo que lo mantiene como uno de los máximos anotadores de México en la competencia. Ese registro lo iguala con Luis Hernández en la tabla histórica del Tricolor, aunque su producción no se concentró en una sola Copa. En ese escenario, Quiñones alcanza una marca distinta: cuatro goles dentro del mismo torneo.

El dato adquiere mayor relevancia por el contexto en el que llegó el cuarto tanto. México enfrenta a Inglaterra en una eliminatoria de octavos de final, en un partido con peso histórico para el Tricolor. El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de México y forma parte de la ruta de eliminación directa del Mundial 2026.

Quiñones llegó a esta Copa del Mundo con un papel central dentro del ataque mexicano y lo sostuvo con goles en diferentes fases del torneo. Su presencia en el marcador ante Inglaterra confirmó la continuidad de su producción ofensiva, luego de haber aparecido en la fase previa y en el duelo de dieciseisavos contra Ecuador. Para México, su registro representa una de las mejores actuaciones individuales de un delantero nacional en la historia mundialista.

Gol de Quiñones ante Inglaterra se registra como señal artificial

La emoción por el gol de Julián Quiñones al minuto 41 ante Inglaterra no solo se sintió en las tribunas del Estadio Ciudad de México, también quedó registrada por la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México. De acuerdo con la información, la estación RaspberryShake ubicada cerca del inmueble captó una señal artificial generada por la reacción de los aficionados tras el descuento de la selección mexicana.

⚽️🇲🇽 ¡𝗧𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 #Sismo-𝗚𝗼𝗹!



Julián Quiñones al 41' realiza el descuento ante 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Inglaterra.



Así fue registrada la señal artificial en la estación #RaspberryShake ubicada cerca del Estadio #CDMX.



Son las vibraciones generadas por la descarga de euforia y los saltos… pic.twitter.com/1VDcqQzEoZ — SASSLA (@SasslaMx) July 6, 2026

El registro no correspondió a un sismo, sino a las vibraciones provocadas por la descarga de euforia, los saltos y el movimiento masivo dentro y alrededor del estadio. La anotación de Quiñones desató una respuesta colectiva que fue detectada por los sensores cercanos, en una muestra del impacto que tuvo el gol del Tricolor durante el duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra.

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