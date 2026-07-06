¡Iguala a Maradona! Jude Bellingham entra a la historia del Azteca con doblete ante México

Jude Bellingham hizo historia con Inglaterra al marcar un doblete ante México y convertirse en el primero en lograrlo en el Azteca desde Maradona en 1986

El jugador del Real Madrid rompe un registro de 40 años | Reuters

Jude Bellingham firmó una marca histórica en el Estadio Azteca durante el México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026, al convertirse en el primer jugador que marca dos goles en un partido de Copa del Mundo en este inmueble desde Diego Armando Maradona ante Inglaterra en México 1986. El mediocampista del Real Madrid cambió el rumbo del encuentro con dos anotaciones en menos de dos minutos y puso a los ‘Three Lions’ con ventaja en una noche de máxima presión para la selección mexicana.

El partido había comenzado con un México ordenado, con posesión y con aproximaciones sobre el arco de Jordan Pickford, pero Inglaterra encontró el primer golpe al minuto 36. Tras una jugada que nació desde la salida del propio Pickford, el balón pasó por Declan Rice y Bukayo Saka antes de llegar a Bellingham, quien definió ante el Tala Rangel para romper el cero en el Estadio Ciudad de México.

Bellingham revive una marca que no se veía desde Maradona

El segundo golpe llegó casi de inmediato. Al minuto 38, Inglaterra aprovechó un error en la salida mexicana y construyó una acción entre Anthony Gordon, Harry Kane y Jude Bellingham, quien empujó el balón para completar su doblete y poner el 0-2. En apenas 98 segundos, el volante inglés pasó de abrir el marcador a instalar su nombre en una lista histórica dentro de las Copas del Mundo.

Con ese doblete, Bellingham se convirtió en el primer futbolista en marcar dos veces en un partido mundialista en el Estadio Azteca desde Diego Armando Maradona, quien lo hizo el 22 de junio de 1986 en los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. Aquel encuentro terminó 2-1 a favor de la Albiceleste y quedó marcado por la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’, dos acciones que FIFA mantiene como parte central de la memoria mundialista.

La relación histórica entre Inglaterra y el Azteca volvió a tomar protagonismo cuatro décadas después. En 1986, Maradona eliminó a los ingleses con una actuación individual que marcó a toda una generación; en 2026, Bellingham apareció en el mismo escenario para castigar a México en una ráfaga ofensiva que cambió el desarrollo del partido de octavos de final

El doblete también colocó a Jude Bellingham en un grupo muy reducido de futbolistas que han marcado dos goles en un partido de fase de eliminación directa de una Copa del Mundo disputado en el Estadio Azteca. Antes del inglés, únicamente lo habían conseguido Gerd Müller con Alemania frente a Italia en las semifinales de 1970; Gary Lineker con Inglaterra ante Paraguay en los octavos de final de 1986; y Diego Armando Maradona, quien lo hizo en dos ocasiones durante el Mundial de México 1986, frente a Inglaterra en cuartos de final y contra Bélgica en semifinales..

El tercer doblete más rápido en la historia de los Mundiales

De acuerdo con MisterChip, el doblete de Jude Bellingham ante México, registrado en 1 minuto y 38 segundos, es el tercero más rápido en toda la historia de la Copa del Mundo. La lista la encabeza Toni Kroos, quien marcó dos goles en 1 minuto y 10 segundos ante Brasil en la semifinal del Mundial 2014, seguido por Kylian Mbappé, quien lo hizo en 1 minuto y 35 segundos ante Argentina en la final de Qatar 2022.

El impacto del doblete no solo fue estadístico. México había tenido la opción más clara al minuto 16 con un cabezazo de Raúl Jiménez que Pickford desvió, pero la pegada inglesa modificó el partido antes del descanso. Julián Quiñones acercó al Tricolor al minuto 41 con el 1-2, en una acción de tiro libre que mantuvo con vida al equipo de Javier Aguirre en el cierre del primer tiempo.

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