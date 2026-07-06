Maná hace vibrar el Estadio Azteca: “El Rey” levanta a la afición mexicana

La música se une al espectáculo del Mundial 2026: Maná protagoniza el show de medio tiempo y une a la afición mexicana en el Estadio Ciudad de México

Por primera vez en la historia del Mundial, la música se convierte en protagonista durante un partido. Este domingo en el Estadio Ciudad de México, Jaime Camil y Saúl ‘Canelo’ Álvarez presentaron a Maná, quienes se encargaron del espectáculo de medio tiempo en el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra.

Camil y Canelo Álvarez presentan a Maná en el show de medio tiempo. Imago 7

El grupo entonó en su presentación un cover de la emblemática canción ranchera “El Rey”, escrita por el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, considerada un verdadero himno de la cultura tradicional del país. Con un pequeño escenario y luces, Fher Olvera y compañía lograron animar a la afición mexicana, que ya había vivido un primer tiempo intenso con dos goles de Inglaterra.

Maná toma el escenario en el descanso del partido. Imago 7

Maná entregando un show de medio tiempo inolvidable. Imago 7

El show duró aproximadamente tres minutos, pero fue suficiente para que los asistentes se levantaran de sus asientos, bailaran y corearan uno de los clásicos más representativos de México. La banda mexicana se convirtió así en la primera banda de rock mexicano en participar tanto en la ceremonia inaugural, donde entonó su clásico “Oye mi Amor”, como en un partido de futbol de la Copa del Mundo, marcando un momento histórico que combina deporte y cultura.

En los días previos, Fher Olvera acaparó los reflectores tras un intercambio de declaraciones con Liam Gallagher, quien afirmó que México sería goleado en casa. El vocalista de Maná respondió con humor y ahora tuvo la oportunidad de demostrar que la música también puede ser protagonista de la máxima fiesta del fútbol.

El momento también destacó por la forma en que el espectáculo brindó un respiro a la afición, después de un primer tiempo lleno de emociones y tensión. La presentación de El Rey permitió a los aficionados celebrar y unirse en un ambiente de alegría y orgullo nacional, reafirmando la tradición musical del país dentro del estadio.

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