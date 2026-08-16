¡A Los Ángeles! México clasifica a los Juegos Olímpicos en flag football femenil

La selección mexicana venció 20-19 a Gran Bretaña, conquistó el bronce mundial y aseguró su lugar en Los Angeles 2028

México selló su boleto a LA28 con triunfo ante Gran Bretaña | Claro Sports

La selección mexicana femenil de flag football derrotó 20-19 a Gran Bretaña en el partido por la medalla de bronce del Mundial de la IFAF 2026 y, con el triunfo, aseguró su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, donde la disciplina tendrá su debut dentro del programa olímpico.

Después de caer ante Canadá en las semifinales, el conjunto mexicano respondió en el encuentro que definía mucho más que el tercer lugar. El boleto olímpico también estaba en juego y México construyó desde la primera mitad la ventaja que terminó por sostener hasta el último segundo.

La selección nacional salió con intensidad y tomó rápidamente el control. Diana Flores abrió el marcador en la primera posesión mexicana, mientras la defensiva también comenzó a marcar diferencias al conseguir una intercepción en las primeras dos series ofensivas de Gran Bretaña.

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México aprovechó el dominio inicial para ampliar la distancia antes del descanso. Andy Martínez y Yaritza Morales llegaron a la zona de anotación y ayudaron a que el equipo se fuera al medio tiempo con ventaja de 20-6. Gran Bretaña logró descontar mediante Angélica Tait, pero las mexicanas habían construido un margen importante durante la primera parte.

México resiste y asegura su boleto a Los Angeles 2028

El panorama cambió por completo después del descanso. México ya no consiguió sumar puntos y la escuadra europea comenzó a recortar la diferencia. Emily Kemp anotó al comienzo de la segunda mitad para colocar a su equipo a ocho puntos, iniciando una reacción que llevó el encuentro hasta un cierre de máxima tensión.

Las británicas volvieron a encontrar la zona de anotación y redujeron el marcador hasta el 20-19, dejando al equipo tricolor con apenas un punto de ventaja. El conjunto nacional, sin embargo, consiguió consumir el reloj y evitó que Gran Bretaña tuviera una nueva posesión para completar la remontada.

La diferencia construida durante la primera mitad terminó siendo definitiva. México ganó 20-6 en el primer tiempo y fue superado 13-0 después del descanso, pero hizo lo suficiente para quedarse con la victoria, subir al podio del Mundial y conseguir el boleto.

Diana Flores aportó cinco yardas por tierra, mientras que el encuentro dejó tres intercepciones y una captura entre ambas defensivas. El resultado confirmó a una generación que ya había alcanzado la cima internacional con dos medallas de oro en los World Games y que ahora tendrá la oportunidad de competir en el primer torneo olímpico de flag football.

Con su clasificación, México se une a Estados Unidos y Canadá entre las selecciones femeniles que ya tienen asegurada su presencia en Los Angeles 2028. La jornada no terminó de la misma manera para la rama varonil. México perdió 34-26 ante Canadá en el duelo por la medalla de bronce y la cuota olímpica, por lo que tendrá que buscar otra oportunidad de clasificación rumbo a Los Angeles 2028 mediante las Olympic Q-Series de 2028.

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