Highlights del 10 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Las medallas siguen cayendo en la justa invernal con actividad en las diferentes disciplinas de la competencia

Se llevó a cabo un día más de actividades dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en donde hubo intensa actividad dentro del paraesquí alpino, tanto en la rama femenil como varonil, en las que Austria, Italia, Suecia, Francia, China, España, Alemania y Países Bajos se repartieron las medallas con el excelente trabajo de sus atletas. El para esquí de fondo femenil dejó preseas para Estados Unidos, Corea y China, mientras que en el sprint sentado varonil lo conquistaron China, Brasil y Kazajistán, y en el femenil: Noruega, Estados Unidos y Canadá.

En lo que se refiere al paraesquí de fondo, sprint clásico varonil de pie, Bielorrusia, Alemania y Francia subieron a lo más alto del podio. En el para hockey sobre hielo Italia venció 2-1 a Alemania, mientras que Estados Unidos 7-1 a China. Igual hubo actividad en el curling en silla de ruedas con el triunfo de China, Eslovaquia y Canadá.

