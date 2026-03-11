Contingencia ambiental hoy 11 de marzo se mantiene: estas son las restricciones y recomendaciones de la CAME

La contingencia ambiental sigue activa hoy en CDMX, con medidas que afectan la circulación vehicular y recomendaciones para proteger la salud

La Ciudad de México enfrenta nuevamente una situación de contingencia ambiental este 11 de marzo debido a altos niveles de ozono en el aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) ha decidido mantener la fase 1 de la contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto se debe a las condiciones climáticas que favorecen la acumulación de contaminantes y la falta de ventilación atmosférica, lo que podría agravar la calidad del aire durante el día. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre las restricciones y recomendaciones para cuidar tu salud y reducir el impacto ambiental.

¿Hay contingencia ambiental en CDMX hoy 11 de marzo?

La fase 1 de contingencia ambiental sigue activa en la Ciudad de México hoy, 11 de marzo, debido a la mala calidad del aire. Este fenómeno ha sido causado por la acumulación de ozono en la atmósfera, favorecido por las altas temperaturas y la radiación solar intensa. La CAME ha señalado que se prevé una estabilidad atmosférica moderada a fuerte, lo que seguirá favoreciendo la formación de ozono durante las próximas horas. Además, se espera que las temperaturas alcancen entre 28 y 29 grados Celsius, empeorando la calidad del aire en la zona metropolitana.

Contingencia ambiental CDMX: ¿Qué restricciones hay y cuáles son las recomendaciones de la CAME para cuidar tu salud?

Para mitigar los efectos de la contingencia, la CAME ha impuesto restricciones a la circulación de vehículos. Este 11 de marzo no podrán circular los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4, y aquellos con holograma 2 o con holograma 1 cuyos últimos dígitos sean 1, 3, 4, 5, 7 o 9. También se ha establecido que los vehículos de carga no podrán circular entre las 6:00 y 10:00 horas.

Además de estas restricciones, las autoridades recomiendan que las personas, especialmente los grupos vulnerables (como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias), eviten exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas. También se aconseja evitar realizar actividades físicas al aire libre y suspender eventos masivos que impliquen estar al aire libre.

¿Qué coches no circulan hoy martes 11 de marzo por contingencia ambiental en la CMDX?

Hoy, debido a la contingencia ambiental, los vehículos que no podrán circular son los siguientes:

Vehículos con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Además, se recomienda a la ciudadanía evitar el uso de productos que liberen contaminantes, como aerosoles, pinturas o impermeabilizantes, y recargar gasolina fuera de los horarios más críticos, es decir, después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.

